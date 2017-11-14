Власти Югры дополнительно выделят 500 млн рублей на жилье для молодых семей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до конца 2017 года планируют дополнительно профинансировать региональную жилищную программу "Молодая семья", выделив 500 миллионов рублей, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова.

"Есть федеральные обязательства по категории граждан "молодая семья", есть — региональные. В отношении федеральной программы мы будем руководствоваться решениями, которые принимаются на федеральном уровне… В отношении региональной, дав ей "зеленую улицу", мы спровоцировали большое количество заявлений от участников — несколько десятков тысяч человек, приостановив в этой связи прием новых заявлений", — заявила губернатор Югры журналистам во вторник.

Тем не менее, по ее словам, в рамках программы в настоящее время обслуживаются все ее участники, и хотя на то, чтобы закрыть очередность, ресурсов в полной мере не хватает, власти продвигаются в этом вопросе, подчеркнула Наталья Комарова.

"В этом году дополнительно профинансируем эти мероприятия с тем, чтобы 500 миллионов рублей было направлено на эту программу, и люди успели воспользоваться этой возможностью до 1 января 2018 года. В случае, если кто-то не успеет оформить документы, мы продолжим уже в 2018 году", — отметила глава автономного округа.

Она также подчеркнула, что региональные программы, связанные с обеспечением жильем молодых семей и коренных малочисленных народов Севера, для окружных властей остаются приоритетными.

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