Собянин учредил выплаты победителям чемпионата WorldSkills

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил единовременные выплаты студентам и выпускникам колледжей, ставшим победителями и призерами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, соответствующее решение принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Согласно пояснительным материалам к заседанию, размер выплаты за золотую медаль составит 1 миллион рублей, за серебряную медаль — 500 тысяч рублей, за бронзовую — 250 тысяч рублей.

В этом году на мировом первенстве WorldSkills Abu Dhabi москвичи завоевали две золотые и две серебряные медали, говорится в материалах.

В текущем году также выросло число участников московских чемпионатов WorldSkils и Абилимпикс по сравнению с 2016 годом: среди школьников и студентов колледжей в возрасте 16-20 лет (WorldSkills) – в 3,1 раза, среди молодых людей с инвалидностью старше 14 лет (Абилимпикс) — в 2,8 раза, среди школьников в возрасте 14-17 дет (JuniorSkills) — в 7 раз.