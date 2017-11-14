Лечение онкологии должно быть приоритетом бюджета страны, заявила Голодец

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что в бюджете РФ должны быть приоритетными расходы на лечение онкобольных.

"Мы говорим о том, что покрывается у нас бюджетом Российской Федерации, и в этом смысле, по заверению Минздрава, по заверению Фонда обязательного медицинского страхования, те виды помощи, которые относятся к онкологии у нас "закрыты" бюджетными средствами, средствами ОМС. Есть вопрос приоритизации. Онкология с точки зрения населения – одно из самых тяжёлых заболеваний. Поэтому приоритет выделения средств и закрепления средств за такими больными должен быть, безусловно", — заявила Голодец на церемонии открытия XXI Российского онкологического конгресса.

Она отметила, что прозрачность расходования средств должна стать выше.

"Сегодня мы должны видеть обратную связь, мы должны понимать, почему те или иные категории больных вдруг не получили лекарства почему им не оказана вовремя медицинская помощь если средства на это нацелены", — подчеркнула она.