В Петербурге полицейских начнут обучать иностранным языкам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Власти Петербурга в рамках повышения туристической привлекательности города в 2018 году планируют начать обучение сотрудников полиции иностранным языкам, сообщил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

"Со следующего года планируется внедрение уникальной практики обучения сотрудников полиции иностранным языкам", — сказал он на заседании городского правительства.

Мушкарев представил проект городской программы развития туризма до 2023 года с объемом финансирования 4,3 миллиарда рублей. По его словам, реализация этой программы позволит увеличить долю доходов от туризма в валовом региональном продукте (ВРП) Петербурга, которая сегодня составляет около 1%, до 6%. Поток туристов должен к 2023 году возрасти примерно на 1 млн человек.

По словам Мушкарева, количество туристов, посетивших Санкт-Петербург по итогам 2017 года, должно превысить 7 миллионов человек. Согласно материалам комитета по туризму, в 2016 году этот показатель составил 6,9 миллиона человек, в том числе 2,84 миллиона составили иностранные туристы.