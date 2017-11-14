Российские власти не заблокируют Telegram, считают эксперты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские власти вряд ли заблокируют популярный мессенджер Telegram в стране, однако история со спорами двух сторон будет продолжаться долго, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Разработчики популярного мессенджера Telegram регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в РФ после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

Telegram будет жить

Юрист Павел Чиков, который представляет интересы компании, добивается прекращения административного дела в отношении Telegram. По его словам, речь о блокировке мессенджера в ближайшее время идти не будет, вне зависимости от того, чем закончится апелляция, это отдельная процедура. По его словам, контроль переговоров может осуществляться лишь по судебному решению, а ФСБ, запрашивая информацию для дешифровки, такого не представила.

Эксперты уверены, несмотря на продолжающиеся споры и упреки, мессенджер не заблокируют в России.

"Telegram является единственным изначально российским мессенджером, который технологически способен на равных конкурировать с WhatsApp, Viber, WeChat и другими. Вероятно, именно широкие возможности и российское происхождение обусловили большой интерес к Telegram у органов власти и партий. Например, СМИ недавно писали, что в рамках предвыборных мероприятий региональные власти будут вести свои каналы в Telegram и работать с электоратом. Поэтому "убивать" такой продукт в собственной стране было бы по меньшей мере странно", — считает эксперт портала Cryptilife Мансур Гусейнов.

По его словам, история с Telegram "скорее всего, плавно сойдет на нет". "Возможно, Telegram пойдет на некие формальные уступки, так, чтобы обе стороны сохранили лицо. Безусловно этот шум — отличный пиар для компании", — отметил он.

Аналогичного мнения по возможности блокировки мессенджера придерживается коммерческий директор аналитического центра Brand Analytics Василий Черный. "Предположу, что история с Telegram будет развиваться примерно также, как и сейчас. Заблокирован он не будет, но диалог на эту тему продолжится, и мы еще не раз увидим взаимные упреки и уступки", — сообщил он.

"Павел Дуров в одном из своих комментариев обращал внимание, что непонятен столь сильный интерес именно к Telegram, в то время, как шифрование внедрили уже все основные мессенджеры. И это действительно вопрос. В настоящий момент мировая аудитория Telegram все еще сильно меньше (и в России тоже), чем у конкурентов – 150 миллионов против, например, одного миллиарда у WhatsApp", — отметил он.

Независимый эксперт, директор компании Total Apple Егор Одиноков при этом все-таки не исключает блокировку мессенджера в России.

"Закончиться эта история может запретом осуществления деятельности на территории РФ, либо Telegram продолжит функционировать на условиях полной анонимности. Других концов у этой истории быть не может. Если взглянуть на аналогичные ситуации за последнее время, то на счастливый конец остается мало надежд. Я думаю что силовые структуры будут "ставить палки в колеса", на примере недавнего суда со штрафом в 800 тысяч рублей, пока не добьются согласия на предоставление данных или же прекращения деятельности", — сообщил он.

Одиноков верит, что основатель Telegram Павел Дуров сумеет найти выход из сложившейся ситуации. "Уверен, имея печальный опыт с проектом "Вконтакте", Павел не раз задумывался о плане действий при возникновении такой ситуации. А так как он человек неглупый, то план, думаю, имеется", — отметил он.

Эксперт добавил, что пока эта история никак не отразится на финансовых показателях компании. "Пока история не приобрела серьезного оборота, она не повлечет сильных изменений в финансовых показателях. Акции публично не продаются, монетизация еще не началась, внешних "инвесторов нет и не будет", заявлял ранее Павел. В октябре Мещанский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, но это — капля в море", — считает эксперт.

Скорректировать законодательство

По мнению экспертов, необходимо скорректировать нынешнее законодательство таким образом, чтобы права на конфиденциальность данных переписки пользователей сохранялась.

"Многие мессенджеры шифруют переписку пользователей, и все они потенциально могут быть заблокированы в РФ. По вопросу предоставления данных властям — с одной стороны, это действительно нужно для защиты от терроризма, с другой — люди должны иметь право на частную переписку и конфиденциальность. Законодательство необходимо", — считает Гусейнов.

"Каждый хочет быть "онлайн", но не каждый хочет быть публичен. Человек хочет понимать что его переписку никто не сможет прочесть без его (или собеседника) разрешения. Этим воспользовался Дуров. Павел первый широко заявил о главном преимуществе Telegram — полной анонимности. Мне кажется, именно это заявление вместе с известностью создателя привело к такой популярности мессенджера", — полагает Одиноков.

По его мнению, мессенджеры не должны предоставлять органам власти доступ к данным пользователей.

"Разумеется, нет. Есть Конституция, где об этом черным по белому написано. Правительство должно заботиться о том, чтобы надобности терроризма в нашей стране не было, а возможность будет всегда. Почему в нашей стране возможно завербовать человека для убийства своих сограждан? Из-за Telegram? Да ну, бросьте. Это как бороться с алкоголизмом, запретив продажу алкоголя, вместо того, чтобы заинтересовать людей учиться и работать. Те террористы, что действительно представляют опасность, с очень большой вероятностью не обсуждают ничего в Telegram, а со всеми остальными можно работать на уровне людей", — считает он.

"Законодательство уже есть. Тут не то чтобы очень тонкая грань, тут вообще отсутствие границ между понятием "личная жизнь" и "национальная безопасность". Сможете ли вы спокойно спать, если в вашей спальне стоит камера, направленная на вас, записи с которой законом разрешено просматривать кому-либо? Даже при условии, что этот "кто-либо" может просматривать записи только в очень редких, исключительных случаях", — отметил эксперт.