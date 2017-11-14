Эксперты определят проходные баллы для заявок на президентские гранты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. 14 ноября в Фонде президентских грантов состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будут утверждены итоговые проходные баллы для заявок на участие во втором конкурсе.

После этого участники мероприятия сформулируют предложения в адрес координационного комитета по пороговым значениям проходных баллов для финансирования проектов. Таким образом, в проект перечня победителей конкурса войдут все участники, заявки которых преодолеют эти пороговые значения.

"Сейчас есть предварительные представления о том, какие границы проходных баллов могут быть по каждому из грантовых направлений, исходя из качества проектов и оценок экспертов. Сегодня совет впервые увидит полную картину по всем грантовым направлениям в совокупности и сможет понять, какую сумму грантов в итоге получается распределить в случае выбора тех или иных значений проходных баллов", — рассказал исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

Всего на второй конкурс было представлено 9543 проекта, из них к экспертной оценке было допущено 8611 проектов. Было проведено 18,5 тысячи экспертиз — не меньше двух на каждую заявку.

"Почти все проекты, которые не попали на экспертизу, не могли участвовать юридически. У них или не были подписаны электронные копии документов, или отсутствовал устав либо его страницы, или заявки принадлежали организациям, которые не могут участвовать по правилам конкурса, например не являющимся некоммерческими. И только незначительная часть заявок была отозвана самими заявителями", — отметил Антон Долгов.

Он также подчеркнул, что каждый проект оценивали как минимум два эксперта. Для того чтобы обеспечить независимость экспертизы и исключить взаимодействие экспертов, один из них, как правило, был из региона, откуда был подан проект, второй — обязательно из другого субъекта Федерации.

Объем средств для распределения в рамках второго конкурса составляет более 4,5 миллиарда рублей.