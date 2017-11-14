Эксперты определят проходные баллы для заявок на президентские гранты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. 14 ноября в Фонде президентских грантов состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будут утверждены итоговые проходные баллы для заявок на участие во втором конкурсе.
После этого участники мероприятия сформулируют предложения в адрес координационного комитета по пороговым значениям проходных баллов для финансирования проектов. Таким образом, в проект перечня победителей конкурса войдут все участники, заявки которых преодолеют эти пороговые значения.
Всего на второй конкурс было представлено 9543 проекта, из них к экспертной оценке было допущено 8611 проектов. Было проведено 18,5 тысячи экспертиз — не меньше двух на каждую заявку.
Он также подчеркнул, что каждый проект оценивали как минимум два эксперта. Для того чтобы обеспечить независимость экспертизы и исключить взаимодействие экспертов, один из них, как правило, был из региона, откуда был подан проект, второй — обязательно из другого субъекта Федерации.
Объем средств для распределения в рамках второго конкурса составляет более 4,5 миллиарда рублей.