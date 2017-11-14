МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на стимулирование темпов газификации регионов, соответствующие документы опубликованы во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.
Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в действующий порядок разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части введения норм по разработке схем газоснабжения населения.
"Предлагаемая законопроектом актуализация законодательства Российской Федерации обеспечит стимулирование темпов газификации субъектов Российской Федерации, что позволит расширить использование физическими и юридическими лицами экологического вида топлива", — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.