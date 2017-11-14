МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на стимулирование темпов газификации регионов, соответствующие документы опубликованы во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.

"Проект федерального закона… разработан в целях стимулирования темпов газификации, в том числе определения полномочий, прав, обязанностей органов местного самоуправления при организации газоснабжения, направлен на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации. Законопроектом предлагается наделить федеральный орган государственной власти полномочиями по разработке методики расчета уровня газификации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в действующий порядок разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части введения норм по разработке схем газоснабжения населения.

"Предлагаемая законопроектом актуализация законодательства Российской Федерации обеспечит стимулирование темпов газификации субъектов Российской Федерации, что позволит расширить использование физическими и юридическими лицами экологического вида топлива", — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.