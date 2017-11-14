В Ростове-на-Дону стриптизерши испекли торт для книги рекордов Гиннесса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Работницы одного из стриптиз-клубов Ростова-на-Дону испекли огромный торт, в котором свободно разместились пять девушек, что, по данным руководства заведения, является мировым рекордом, сообщила РИА Новости PR-менеджер клуба.

Торт был представлен на пробу всем желающим в ночь на вторник во время празднования юбилея клуба. Длина кондитерского изделия составила три метра, ширина – 1,5 метра, высота 1,1 метра. "Внутри комфортно разместились пять танцовщиц. Это мировой рекорд по количеству девушек внутри торта", — сказала собеседница агентства, добавив, что поместить в торт можно было и больше человек, но им было бы тесно.

Выпечкой занимались сами танцовщицы. "Одни пекли бисквитные коржи, другие варили крем, третьи украшали торт розами. Это полностью ручная работа", — пояснила представитель клуба.

Торт измерили при помощи рулетки и зафиксировали его на фото и видео. Все данные в ближайшее время будут переданы в комитет книги рекордов Гиннесса, добавила она.