Более 300 пострадавших при ЧП в Ижевске получили материальную помощь

УФА, 14 ноя — РИА Новости. Единовременная материальная и гуманитарная помощь уже выплачена более чем 300 людям после обрушения дома в Ижевске, семьям погибших начнут выплату по 1 миллиону рублей на этой неделе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Удмуртии.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

"Единовременную материальную помощь уже получили 336 человек. Одновременно пострадавшие продолжают получать гуманитарную помощь. Как ранее говорили в правительстве, семьи погибших начнут получать по миллиону рублей уже на этой неделе",- рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что для этого необходимо собрать документы, две семьи уже подготовили необходимый пакет.