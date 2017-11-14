Более 300 пострадавших при ЧП в Ижевске получили материальную помощь

УФА, 14 ноя — РИА Новости. Единовременная материальная и гуманитарная помощь уже выплачена более чем 300 людям после обрушения дома в Ижевске, семьям погибших начнут выплату по 1 миллиону рублей на этой неделе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Удмуртии.
"Единовременную материальную помощь уже получили 336 человек. Одновременно пострадавшие продолжают получать гуманитарную помощь. Как ранее говорили в правительстве, семьи погибших начнут получать по миллиону рублей уже на этой неделе",- рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что для этого необходимо собрать документы, две семьи уже подготовили необходимый пакет.