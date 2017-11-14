Для пострадавших при ЧП в Ижевске собрали более трех миллионов рублей

УФА, 14 ноя — РИА Новости. Более 3 миллионов рублей поступило на счет благотворительного фонда в помощь пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель фонда "Сообщество".

"Сбор средств был объявлен утром 10 ноября. По состоянию на 9.00 14 ноября на счет поступило более трех миллионов рублей", — сообщил представитель фонда.

По его словам, собранную сумму распределят на основании информации из оперативного штаба, где принимаются и обрабатываются все данные о необходимой помощи жильцам. Подробный отчет по поступлениям и тратам фонд разместит на своем сайте.

"Произошедшая трагедия сплотила города и его жителей. Понимая всю тяжесть положения пострадавших, люди активно пытаются помочь, поддержать в трудную минуту тех, кто в одночасье остался без жилья и самых необходимых вещей", — процитировали в фонде слова директора Ивана Черезова.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.