МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил рекомендацию лишать родительских прав людей, которые вовлекают детей в секты, экстремистские или террористические организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Пленум ВС утвердил постановление о разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка. В нем отмечается, что за злоупотреблением родительскими правами суды могут лишить этих прав.

"Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", — напоминает пленум.

В постановлении также указано, что злоупотреблением правами является вовлечение ребенка "в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности" в соответствии с законами "О противодействии экстремистской деятельности" и "О противодействии терроризму".