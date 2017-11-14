В Госдуму внесли законопроект об уменьшении сроков выдачи загранпаспортов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законопроект, позволяющий сократить срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания с четырех до трех месяцев, внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроектом предлагается сократить с четырех месяцев до трех месяцев срок оформления и выдачи загранпаспорта, в том числе содержащего электронный носитель информации, в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания.

Отмечается, что это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки.