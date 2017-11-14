На Поклонной горе появятся ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ледяные копии Эйфелевой башни, Биг-Бена, собора Нотр-Дам де Пари, а также других достопримечательностей установят на Поклонной горе в конце декабря, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Ледяные копии величайших строений и памятников мира появятся в парке Победы на Поклонной горе 29 декабря. Их установят в рамках ежегодного фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет посвящен культуре и традициям стран-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Уменьшенные копии их главных достопримечательностей изготовят изо льда московские скульпторы", — говорится в сообщении.

"Высота скульптур составит от трех до шести метров. Природный лед для них привезут из Байкала и чистейших озер Екатеринбурга и Архангельска. Всего на выставке представят символы 32 стран, чьи команды приедут в Россию летом следующего года на чемпионат мира по футболу 2018 года", — рассказал порталу организатор проекта Александр Ковтунец.

Отмечается, что скульптуры объединят в восемь экспозиций по числу групп, на которые поделят 32 сборные. В каждую экспозицию войдут достопримечательности стран, команды которых сразятся друг с другом.

Добавляется, что в центральной части установят ледяную копию Московского Кремля. Планируется, что в этом году она будет 12 метров в высоту, что на два метра больше, чем в прошлом.