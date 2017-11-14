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Общество

МЧС представило к награде спасшего пилота Ан-2 жителя Приамурья

06:2714.11.2017
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© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2. Архивное фотоСамолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. Приамурский главк МЧС России представил к медали "За отвагу на пожаре" жителя региона Сергея Калашникова, который спас одного из пилотов упавшего и загоревшегося самолета Ан-2.

Борт МЧС России. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СРЦ МЧС России
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"Главным управлением МЧС России по Амурской области Сергей Александрович Калашников — горный инженер Покровского рудника представлен к награждению медалью МЧС России "За отвагу на пожаре", — сообщает главк.

В Амурской области 7 ноября в районе поселка Экимчан разбился Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — поселок Удское Хабаровского края. Благовещенская транспортная прокуратура подтвердила, что двигатель работал нестабильно, самолет совершил жесткую посадку, возник пожар. От ожогов погиб командир воздушного судна Сергей Кошевой, пилот Андрей Карнаух от госпитализации отказался, СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК — нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается.

Последствия обрушения жилого дома в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Калашников (36 лет) спас Карнауха, возле Ан-2 мужчина оказался случайно — он приехал в аэропорт Экимчана переоформлять билеты.

"Я услышал, как взлетел самолет, и вышел на улицу. Звук самолета был какой-то странный, как будто стреляют. Смотрю – судно теряет высоту. Понял, что до взлетно-посадочной полосы он не дотянет, и побежал по полю. Так быстро я никогда в своей жизни еще не бегал. Пока бежал, позвонила жена, я попросил ее вызвать пожарных. Подбежал, кабина уже горела",- цитирует ведомство рассказ Калашникова.

Горный мастер рассказал, что добежал до самолета, когда кабина уже горела, вдвоем с Карнаухом они пытались спасти Кошевого, но того заблокировало в кресле самолета ремнями.

"У Сергея загорелась голова, потом ноги. Я ему честно сказал: "Прости, мы не можем тебя спасти". Мне многие звонили и в тот день, и потом. Говорили "спасибо". Самым трудным было встретиться и поговорить с дочерью погибшего пилота",- продолжил рассказ Калашников.

Спасатели эвакуируют пострадавшего из строящегося жилого дома по улице Фурманова в Саранске, где произошло обрушение лестничных маршей. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Юлия Честнова
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В Саранске три человека погибли при обрушении в строящемся здании
МЧС уточняет, что самолет упал в нескольких десятках метров от жилых домов, в одном из которых живет тесть Калашникова.

Калашников – потомственный горный инженер, окончил инженерно-физический факультета Амурского государственного университета, пять лет работал на Березитовом руднике, сейчас трудится на Покровском руднике, в университете изучал в том числе промышленную безопасность и охрану труда. У Сергея двое сыновей, трех и шести лет.

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