Истязатели в погонах: кто ответит за пытки в отделении полиции

НИЖНЕКАМСК, 14 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. В татарстанском городе Нижнекамске троих полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий после смерти 22-летнего Ильназа Пиркина. Молодой человек совершил самоубийство из-за пыток оперативников. Главное управление МВД России направило в город проверку. Местные жители рассказывают, что избиения и насилие со стороны полицейских в их родном городе — не редкость. Корреспондент РИА Новости узнала, как часто происходят подобные случаи и почему жертвы предпочитают молчать.

Самоубийство после пыток

В конце октября 22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин после длительного допроса полицейских покончил жизнь самоубийством. Перед смертью он записал три видеообращения: первое было адресовано другу Айнуру Гимадиеву, второе — девушке и родителям, в третьем ролике Ильназ рассказал, как подвергся пыткам со стороны полицейских.

В последнем видеообращении Пиркин рассказывает, что полицейские требовали от него признания в краже 47 аудиосистем. Сначала его избили в лесу, а потом в отделении полиции. На него, по его словам, надевали противогаз и не давали дышать: "Долго они меня пытали. Я уже под конец начал кричать, что сознаюсь, сознаюсь".

По словам правозащитников, молодой человек на спор действительно украл аудиосистему. Но только одну. Пиркин и его друг вскрыли машину, похитили магнитолу, а потом выставили ее на продажу. Владелец взломанного автомобиля написал заявление в полицию, но позже обнаружил объявление о продаже своей стереосистемы в интернете. Он связался с продавцом, им оказался друг Пиркина — Гимадиев.

Под давлением Гимадиев признался в воровстве, и тогда стороны договорились, что Пиркин вернет аудиосистему, а автовладелец отзовет заявление из полиции. Однако оперативники оформлять отзыв не стали.

По словам адвоката правозащитной операции "Зона права" Андрея Сучкова, хозяин машины не имел никаких претензий. А после смерти Пиркина он уже сам подвергся давлению со стороны сотрудников полиции: к правозащитникам обратилась жена автовладельца и сообщила об угрозах в отношении мужа.

Официальная позиция

По делу о гибели Пиркина Нижнекамский городской суд арестовал троих сотрудников городского УМВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Четвертого ноября следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. При этом представитель СУ СК России по Татарстану какие-либо подробности дела озвучить отказался.

Между тем в материалах дела позже появились еще двое потерпевших: хозяин автомобиля и его друг. Согласно данным следствия, должностные лица УМВД России по Нижнекамскому району, находясь в здании УМВД Нижнекамска, применяли физическое насилие в отношении двух молодых людей "с целью принуждения их к даче признательных показаний в совершении преступлений в отношении Пиркина, которых они не совершали".

"Сейчас правоохранительные органы пытаются доказать, что сотрудники полиции отношения к этому делу не имеют. Так, по их версии, это сделали другие лица — владелец автомашины и его товарищ. На его семью оказывается давление. Его и его товарищей задерживали и избивали", — рассказывает Сучков.

МВД России выслало в Нижнекамск проверяющих — группу сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД. Они должны будут проверить действия оперативников и вынести свое решение по этому делу.

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин также заявил местному изданию, что ведется внутренняя проверка: "Дальнего" (отдел полиции) нет больше, все кончилось. Мы с этим боремся постоянно, и у нас позиция непримиримая. Что бы вы там про Нижнекамск ни говорили. С ситуацией в Нижнекамске разбираются следственные органы. Мы не можем ее комментировать. Там работает Следственный комитет, внутренняя проверка идет параллельно вместе с расследованием".

Не в первый раз

Один из жителей Нижнекамска анонимно рассказал о том, что тоже подвергся насилию в отделении полиции. "Меня обвиняли в том, что я напал на какого-то человека, о котором я ничего не знаю. Тогда я подрался на улице, но все было без претензий, на меня заявления никто не писал. Полиция же решила, что потерпевшего, который написал другое заявление, тоже избил я. Им, видимо, нужно было закрыть дело, а я удобно подвернулся", — рассказывает мужчина.

По его словам, его держали в отделении несколько часов и добивались от него признания: "Меня били в живот и по голове. После этой встречи у меня осталось много синяков. Никаких полиэтиленовых пакетов, как у других, у меня не было. Учитывая, однако, как жестко наседали на меня, я верю в их существование".

Полицейским не удалось получить от гражданина признания, и они отпустили его. Однако перед этим его заставили подписать бумаги о том, что он не имеет никаких претензий. "Я не стал брыкаться, не так уж сильно мне досталось. Но в городе часто говорят о том, что полиция во время допросов применяет грубую силу", — делится он.

Кроме того, уже год в производстве Следственного комитета находится похожее дело Ильдара Камалеева. По словам адвоката Андрея Сучкова, в отделении полиции "в отношении него применялось физическое насилие". Камалеев рассказывал местным СМИ, что полицейские били его и пытали, а после этого ему пришлось лечиться в стационаре.

В Татарстане это уже не первая история, когда полицейских обвиняют в пытках. В марте 2012 года другой отдел полиции, "Дальний", приобрел печальную известность. По данным следствия, сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников мужчины, его изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек.

В июне 2014 года суд признал восьмерых экс-полицейских, которые проходили по этому делу, виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Им назначили лишение свободы на срок от двух до 15 лет. В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана сократил осужденным сроки заключения — от двух лет до нескольких месяцев. Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Ахметзянова выделено в отдельное производство в связи с его болезнью — он перенес два инфаркта. Дело возобновили в мае 2017 года, однако пока решение суд не огласил.