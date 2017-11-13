МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Зеркальный ответ на принуждение телеканала RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США должен быть точечным и касаться, прежде всего, американских СМИ, считает член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

"Сделан шаг, и это не наш выбор, теперь нам придется искать зеркальный ответ. Полагаю, что под действия зеркального ответа должны попасть в первую очередь американские СМИ, которые работают на русском языке или на любом другом языке народов РФ и в информационном пространстве нашей страны", — сказал РИА Новости Ревенко.

Депутат подчеркнул, что ответные меры должны быть выверенными, сдержанным и точечным. "Под действие зеркального ответа должны попадать СМИ той страны или тех стран, которые оказывают давления на наши СМИ", — отметил он.

По мнению Ревенко, принуждение RT регистрироваться иностранным агентом — это, с одной стороны, наступление на свободу слова, с другой — очередной недружественный шаг в адрес РФ.

"Наши журналисты, телекомпания RT и радио Sputnik на самом деле не делали ничего, что могло бы вызвать вот такие действия. Они всего лишь представляли альтернативную точку зрения на текущие события. RT за достаточно короткое время стала самым популярным иностранным СМИ на территории США", — добавил парламентарий.

Как сообщалось ранее, в Госдуме создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.