Названы дата и место похорон Бориса Ноткина

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тележурналист Борис Ноткин будет похоронен в столице на Троекуровском кладбище в четверг, сообщается на сайте Фонда академии российского телевидения.
"По предварительной информации, прощание с Борисом Ноткиным пройдет 16 ноября в 12.00 (мск). Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.
В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" телеведущий стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин" и выходила до марта 2015 года.