Названы дата и место похорон Бориса Ноткина

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тележурналист Борис Ноткин будет похоронен в столице на Троекуровском кладбище в четверг, сообщается на сайте Фонда академии российского телевидения.

Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье в субботу вечером. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство. Согласно информации на сайте телеканала "ТВ Центр", Ноткин, которому в этом году исполнилось 75 лет, в последнее время был тяжело болен.

"По предварительной информации, прощание с Борисом Ноткиным пройдет 16 ноября в 12.00 (мск). Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.

В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" телеведущий стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин" и выходила до марта 2015 года.