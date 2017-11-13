Муратов покинет пост главного редактора "Новой газеты"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов покидает свой пост, однако остается работать в издании и возглавит его редакционный совет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

"Это его решение, оно назревало уже давно, и в редакции это было уже известно около года, что он попросил не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах", — сказала Прусенкова.

Она пояснила, что 17 ноября должны состояться выборы главного редактора газеты: стандартная процедура, прописанная в уставе редакции.

"В принципе, никакой паники нет, он остается работать в редакции, вся команда, которая сейчас есть в редакции, она вся остается, просто небольшое перераспределение функций, связанное, в том числе, с личными пожеланиями Дмитрия Андреевича… Он возглавит редакционный совет, у него руководящие функции остаются. Он также будет принимать участие в непосредственной жизни и работе редакции, так что ничего страшного не происходит", — добавила Прусенкова.