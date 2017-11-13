В Грозный доставили самую большую группу женщин и детей, спасенных в Сирии

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фото

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фото

ГРОЗНЫЙ, 13 ноя — РИА Новости. Более 40 человек — 12 женщин и 29 детей, спасенных из горячих точек Сирии, доставили в понедельник вечером спецрейсом в Грозный, передает корреспондент РИА Новости.

Среди прибывших пять граждан Казахстана, двое — Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Родственников к трапу самолета на этот раз не пустили. Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова пояснила РИА Новости, что такое решение приняли медики в связи с тем, что у прибывших ранее из зоны конфликта женщин и детей выявлены случаи заболевания туберкулезом. Группу сопровождает представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Родные с нетерпением ждут своих детей и внуков в зале ожидания аэропорта. После прохождения медосмотра и таможенных процедур они воссоединятся с близкими.

Это вторая и самая многочисленная группа, прибывшая из Сирии. Ранее 21 октября из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 22 человек: 7 женщин и 14 детей.