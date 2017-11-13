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Общество

Второй этап онлайн-теста конкурса "Лидеры России" прошли 75 тысяч человек

16:5913.11.2017
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© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютеромМужчина работает за компьютером
© Fotolia / undrey

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Второй этап онлайн-тестирования Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" прошли 75 тысяч из 90 тысяч допущенных к нему участников; тем, кто успешно справится с вторым тестом, предстоит пройти третий, после чего последует очный этап отбора, сообщили в пресс-службе проекта "Лидеры России" в понедельник.

Портфели в руках депутатов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Завершился прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"
Финал конкурса, к участию в котором будут приглашены 300 лучших участников со всей России, пройдет в Москве в январе-феврале 2018 года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

"Двенадцатого ноября прошел второй тест дистанционного отбора Всероссийского конкурса "Лидеры России" – тест способностей, который включал задания на проверку вербальных и числовых способностей. Его прошли более 75 тысяч участников конкурса… К тесту были допущены 89 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Среди тех, кто дошел до тестирования и указал уровень менеджмента, 10,9 тысячи человек – акционеры или собственники бизнеса, 10,5 тысячи – руководители организаций, 821 член правления, и 19,9 тысячи человек были зарегистрированы как руководители высшего звена. В первой части теста на способности участники анализировали текстовые материалы и документы, в условиях ограниченного времени определяли суть и делали выводы, во второй работали с диаграммами, таблицами и другими материалами, в которых фигурировали числовые показатели.

"У участников на прохождение этого теста был один час. Задания оказались сложные и требующие внимания, с учетом дефицита времени с ними сумели справиться не все. Анализ данных участников позволяет говорить о том, что все они обладают большим управленческим опытом. В результате прохождения тестов из десятков тысяч достойных кандидатов останутся наиболее мотивированные", — говорится в материале.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В пресс-службе отметили высокую конкуренцию среди участников: всего было подано 199 тысяч заявок, из которых завершили процедуру регистрации 189 тысяч, а интервью загрузили 89 тысяч конкурсантов. Более 90 тысяч человек сошли с дистанции, прервав регистрацию на этапе загрузки паспортных данных или не успев загрузить видеоинтервью. При этом на старте конкурса предполагалось участие 10-15 тысяч человек, затем эта цифра возросла многократно.

Доступ к третьему, заключительному тесту онлайн-тестирования на управленческий потенциал, который пройдет 16 и 17 ноября, будет предоставлен тем, кто покажет наилучшие результаты по итогам тестов на общие знания и способности. Итоги тестирования будут опубликованы 22 ноября, после чего в течение двух дней у участников будет возможность подать апелляцию. Следующим этапом станут очные полуфиналы, которые пройдут в центре каждого федерального округа.

Служащие на рабочем месте. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель конкурса, проректор РАНХиГС и декан Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что сложность тестов "дает возможность выбрать по-настоящему сильных кандидатов". "Если задачи будут слишком простые или слишком сложные, то мы просто не сможем отобрать участников", – цитирует пресс-служба проекта слова Комиссарова.

Конкурс реализуется комиссией при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Председатель комиссии — руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Оператор проекта — Высшая школа госуправления РАНХиГС.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Главный вопрос финального теста:
"Будешь брать взятки?"
Варианты ответа:
1) Нет. Если предложат - сообщу в органы,
2) Нет,
3) Подумаю,
4) Да,
5) Да и не забуду поделиться. Если поймают, скажу, что копил с первого класса, в школе не обедал, вечерами собирал бутылки.
P.S. Правильным ответом помечен ответ номер пять.
17:44
13.11.2017
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