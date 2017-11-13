Второй этап онлайн-теста конкурса "Лидеры России" прошли 75 тысяч человек

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Второй этап онлайн-тестирования Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" прошли 75 тысяч из 90 тысяч допущенных к нему участников; тем, кто успешно справится с вторым тестом, предстоит пройти третий, после чего последует очный этап отбора, сообщили в пресс-службе проекта "Лидеры России" в понедельник.
"Двенадцатого ноября прошел второй тест дистанционного отбора Всероссийского конкурса "Лидеры России" – тест способностей, который включал задания на проверку вербальных и числовых способностей. Его прошли более 75 тысяч участников конкурса… К тесту были допущены 89 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Среди тех, кто дошел до тестирования и указал уровень менеджмента, 10,9 тысячи человек – акционеры или собственники бизнеса, 10,5 тысячи – руководители организаций, 821 член правления, и 19,9 тысячи человек были зарегистрированы как руководители высшего звена. В первой части теста на способности участники анализировали текстовые материалы и документы, в условиях ограниченного времени определяли суть и делали выводы, во второй работали с диаграммами, таблицами и другими материалами, в которых фигурировали числовые показатели.
"У участников на прохождение этого теста был один час. Задания оказались сложные и требующие внимания, с учетом дефицита времени с ними сумели справиться не все. Анализ данных участников позволяет говорить о том, что все они обладают большим управленческим опытом. В результате прохождения тестов из десятков тысяч достойных кандидатов останутся наиболее мотивированные", — говорится в материале.
Доступ к третьему, заключительному тесту онлайн-тестирования на управленческий потенциал, который пройдет 16 и 17 ноября, будет предоставлен тем, кто покажет наилучшие результаты по итогам тестов на общие знания и способности. Итоги тестирования будут опубликованы 22 ноября, после чего в течение двух дней у участников будет возможность подать апелляцию. Следующим этапом станут очные полуфиналы, которые пройдут в центре каждого федерального округа.
Конкурс реализуется комиссией при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Председатель комиссии — руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Оператор проекта — Высшая школа госуправления РАНХиГС.