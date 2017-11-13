16:3213.11.2017
(обновлено: 16:33 13.11.2017)
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ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Сын баронессы Ирины фон Дрейер, получившей российский паспорт в день своего столетия, барон Фома Викторович фон Дрейер рассказал РИА Новости, что также принят в гражданство России.
"С огромной радостью хочу вам рассказать, что президент (России Владимир) Путин предоставил мне российское гражданство. Пусть Господь хранит нашу святую Россию. Ура!", — сказал барон РИА Новости.
В указе президента Российской Федерации № 532 от 3 ноября 2017 года "О приеме в гражданство Российской Федерации" под номером 1 числится "Барбер Тома Виктор, родившийся 11 января 1952 года в Соединенных Штатах Америки".
"В документе указано имя, данное мне при рождении. Но я очень надеюсь, что позднее смогу изменить его на то, к которому привык. Вот оно: барон Фома Викторович Барбер фон Дрейер, граф Минкевич Одроваз", — добавил собеседник агентства.
Он выразил надежду, что процедура смены имени будет быстрой и несложной. "И тогда, наконец, круг замкнется, и я выполню долг перед своими предками", — заключил он.
К настоящему моменту неизвестно, когда новоявленный гражданин России сможет получить свой долгожданный документ.
В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.
Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".
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