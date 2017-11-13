В ГД внесли проект о запрете проектирования домов, где используется газ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, запрещающий проектирование многоквартирных домов, в которых используется газ в жилых помещениях, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

"Законопроектом предусматривается дополнение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" новой статьей, запрещающей проектирование многоквартирных домов, предусматривающих возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях таких многоквартирных домов", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, проект закона разработан в целях снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту собственниками и пользователями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", обвиняется жилец дома Александр Копытов.