Мэр Екатеринбурга пообещал помочь женщине, у которой забрали приемных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двух приемных детей, прекратила голодовку после того, как мэр города Евгений Ройзман пообещал ей свою помощь.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Савиновских обжаловала решение суда, санкционировавшего изъятие у нее детей. В понедельник женщина заявила, что объявляет голодовку до тех пор, пока ее не примет министр социальной политики Свердловской области.

По словам Савиновских, она встретилась с замминистра соцполитики региона Евгением Шаповаловым, но голодовку она прекратила не поэтому. "Мне просто позвонил мэр города Евгений Ройзман. Сказал, что так дела не делаются, пригласил к себе на встречу. Я на самом деле до сих пор еще ничего не ела. Пока отвечаю на звонки", — сказала Савиновских РИА Новости.

Она добавила, что Ройзман пообещал ей помощь и поддержку, а Шаповалов на встрече пояснил, что "они опеку никак не контролируют и за действия ее не отвечают".

Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

Комментарием минсоцразвития региона РИА Новости пока не располагает.