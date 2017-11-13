Прокуратура не нашла объяснения массовой гибели нерп на Байкале

ИРКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура завершила проверку, организованную в связи с массовой гибелью байкальской нерпы, изучение проб патологического материала выявило наличие ряда антигенов, однако причины гибели так и не установлены, сообщила пресс-служба Иркутской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии обнаружено более 140 мертвых нерп.

"Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой завершена проверка, организованная в связи с массовой гибелью байкальской нерпы. По результатам исследований в 11 пробах из 15 выявлен антиген энтерита (11 нерп), в трех антиген парвовирусного гепатита (2 нерпы). Вируса чумы плотоядных не выявлялось", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости сотрудник отдела науки ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Татьяна Десятова, "носительство данных антигенов является нормой и не может вызвать массовой гибели животных".

По данным пресс-службы областной прокуратуры, сейчас специалисты Иркутского научно-исследовательского противочумного института проводят молекулярно-генетические исследования на наличие иных вирусных болезней, помимо чумы.

В сообщении отмечается, что признаков негативного антропогенного воздействия, так же, как и токсикологического, которые могли бы стать причиной гибели нерп, во время исследования не обнаружено.

Предыдущий случай массовой гибели байкальской нерпы был зафиксирован в 1986 году. Тогда удалось установить, что животные погибли от чумы.