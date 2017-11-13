Врач рассказал о проблемах со зрением у выпускников школ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Около 30% выпускников к окончанию школы имеют заболевания органов зрения, при этом в первый класс с подобными проблемами приходят только 5% детей, сообщил главный офтальмолог Минздрава России, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев.

"Проблемы есть — рост заболеваний органов зрения и у детей, и подростков. Мы знаем с вами, что в первый класс дети приходят с патологией примерно в 5% случаях. К окончанию школы это уже 30% случаев. Дети болеют близорукостью, астигматизмом, наследственными заболеваниями", — сказал Нероев на пресс-конференции, посвященной Международному дню слепых.

Он пояснил, что в первую очередь это связано с использованием детьми различных гаджетов, с которыми они долго работают без перерыва. Кроме того, среди причин, влияющих на зрение, эксперт назвал экологию, общесоматические и сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет.