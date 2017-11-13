Проект "гаражная амнистия" продлится в Ульяновской области до 2018 года

УЛЬЯНОВСК, 13 ноя — РИА Новости. Проект "гаражная амнистия", упрощающий порядок предоставления гаражных земельных участков в собственность по инициативе главы Ульяновской области Сергея Морозова будет продлен до конца 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В понедельник глава региона провел рабочее совещание, где были подведены итоги реализации проекта "гаражная амнистия".

"Для нас крайне важно, чтобы как можно больше членов гаражных кооперативов воспользовались возможностью оформить земельные участки в собственность. Таким образом, мы окажем поддержку всем обратившимся гражданам, которые не успели оформить документы в рамках проекта. Тысячи людей вновь получат шанс довести начатое до конца. С самого начала проект "гаражная амнистия" курирует партия "Единая Россия". Благодаря ее поддержке более 70 кооперативов Ульяновской области уже подали заявление на оформление документов", — цитирует пресс-служба слова Морозова.

Глава региона подчеркнул, что соответствующий нормативно-правовой акт будет принят в ближайшее время.

Проект "гаражная амнистия" стартовал в регионе в 2016 году. По данным пресс-службы, Ульяновская область стала новатором в сфере оформления земельных правоотношений владельцев гаражей и муниципалитетов. Опыт субъекта вызвал большой интерес не только в соседних субъектах ПФО, но и по всей стране. По инициативе главы региона на территории Ульяновской области принято два закона, которые легли в основу проекта. Первый из них упрощает порядок предоставления земельных участков под гаражными боксами. Второй акт облегчает постановку на кадастровый учет ранее построенных гаражей, исключив требование на получение разрешения на строительство и акта ввода в эксплуатацию.

По словам председателя ассоциации ГСК Ульяновской области Виктора Куприянова, благодаря продлению действия "гаражной амнистии" у всех ГСК будет возможность получить земельные участки в собственность.

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