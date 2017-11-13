Жириновский предложил сделать из мавзолея Ленина "государственную трибуну"

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил после захоронения вождя революции Владимира Ленина сделать из мавзолея "государственную трибуну".
"Надпись "Ленин" убирается и пишется "Государственная трибуна". И на всех торжествах туда поднимаются… Мавзолей как строение пусть стоит… наверху великолепная трибуна, мы к ней привыкли. Пусть сохраняется", — сказал Жириновский в ходе лекции для студентов социологического факультета МГУ.
Лидер ЛДПР также заявил студентам, что выступает за захоронения Ленина, чтобы Мавзолей не был "кладбищем".
В ноябре в очередной раз активизировалась дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. За захоронение тела Ленина выступила телеведущая Ксения Собчак, недавно заявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах. Позже она скорректировала свою позицию, предложив провести референдум по данному вопросу. В пользу захоронения Ленина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон, также недавно объявившая об участии в выборах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно высказался против идеи захоронения. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона. В Кремле отмежевались от дискуссии, заявив, что данный вопрос в повестке дня Кремля не стоит.
Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.
В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".
В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.