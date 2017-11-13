Жириновский предложил сделать из мавзолея Ленина "государственную трибуну"

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил после захоронения вождя революции Владимира Ленина сделать из мавзолея "государственную трибуну".

"Надпись "Ленин" убирается и пишется "Государственная трибуна". И на всех торжествах туда поднимаются… Мавзолей как строение пусть стоит… наверху великолепная трибуна, мы к ней привыкли. Пусть сохраняется", — сказал Жириновский в ходе лекции для студентов социологического факультета МГУ.

Лидер ЛДПР также заявил студентам, что выступает за захоронения Ленина, чтобы Мавзолей не был "кладбищем".

В ноябре в очередной раз активизировалась дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. За захоронение тела Ленина выступила телеведущая Ксения Собчак, недавно заявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах. Позже она скорректировала свою позицию, предложив провести референдум по данному вопросу. В пользу захоронения Ленина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон, также недавно объявившая об участии в выборах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно высказался против идеи захоронения. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона. В Кремле отмежевались от дискуссии, заявив, что данный вопрос в повестке дня Кремля не стоит.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.