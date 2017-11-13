В Госдуме поддержали рост расходов на культуру, образование и медицину

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, которые предполагают увеличение ассигнований на культуру, туризм, образование и здравоохранение.

Поправки, внесенные депутатами от "Единой России", увеличивают средства, выделяемые из бюджета на развитие культуры и туризма на 2018 год на 2,384 миллиарда рублей, на 2019 год – на 7,294 миллиарда рублей, на 2020 год – на 3,5 миллиарда рублей.

"Здесь включены и национальные программы детского туризма в 2018-2019 годы, поддержка внутреннего и въездного туризма, из них софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Федерации и финансовое обеспечение выполнения функций федеральных госорганов", — пояснил глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Финансирование программы образования дополнительно увеличивается на 2018 год на 10 миллиардов рублей, на в 2019 год — на 8 миллиардов рублей, на 2020 год — на 6 миллиардов рублей. Данные средства, в том числе, выделяются на создание общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, пояснил депутат.

На 2018 год расходы на здравоохранение дополнительно увеличиваются на 8 миллиардов рублей, на 2019 и 2020 годы — по 7 миллиардов рублей в год. Макаров обратил внимание, что на подключение медицинских организаций к интернету на 2018 год выделяется 4,9 миллиарда рублей, на 2019-2020 годы — по 5 миллиардов рублей ежегодно.