Московские библиотеки раздадут около 80 тысяч книг в декабре

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Перечень из почти 80 тысяч изданий появится в декабре на портале списанные-книги.рф – это ветхие, дефектные и не востребованные экземпляры, которые можно бесплатно забрать из библиотек департамента культуры Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в понедельник.

Всего в акции примет участие около 200 московских библиотек, среди которых центральная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова и другие.

Впервые воспользоваться услугой смогут учреждения и представители малого бизнеса.

"Впервые порталом списанные-книги.рф смогут воспользоваться не только частные лица, но и учреждения (другие библиотеки, дома культуры, театры), общественные и коммерческие организации. Приоритет будет отдан госучреждениям, им будет доступен так называемый обменный фонд, куда войдут порядка 10 тысяч экземпляров. С помощью фонда одни читальни отдадут ненужные экземпляры, а другие получат те издания, которых у них нет", — рассказала руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

Она отметила, что спустя три месяца после запуска оставшиеся книги будут предложены коммерческим предприятиям, например, кафе, где установлены книжные полки. При этом редкие издания и книжные новинки списываться не будут, добавила Рогачева.