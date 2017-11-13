Силантьев: межнациональные отношения в РФ нуждаются в постоянном изучении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноя — РИА Новости. Межнациональные отношения в России нуждаются в постоянном изучении и регулярном укреплении, сами по себе хорошими они постоянно быть не могут, сообщил профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в рамках первого регионального форума "Югра многонациональная".

Форум с участием экспертов федерального уровня проходил с 10 по 12 ноября. Общаясь с журналистами в ходе пресс-конференции в воскресенье, Силантьев отметил, что межнациональные и межрелигиозные отношения идут "в комплекте", и этому вопросу была посвящена значительная часть форума в Югре.

"Конечно, государство особое внимание этому уделяет, и радостно, что это делает не только федеральная власть, но и региональные власти. Хотел бы похвалить политику властей Ханты-Мансийского автономного округа, но при этом отметить, что регион, конечно, не входит в группу самых спокойных. Были здесь проблемы, проблемы здесь будут — для наших врагов такие регионы особенно интересны.

Надо это четко понимать, что в покое нас не оставят, и отношения эти необходимо хорошо знать и укреплять, делать это регулярно. Сами по себе они хорошими не останутся", — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о направлениях муниципальной политики в сфере профилактики экстремизма, он заявил, что каждый муниципалитет должен поименно знать всех людей с радикальными взглядами, минимизируя их количество.

"Чем меньше будет таких людей — тем меньше риски… Я вижу положительные тенденции в Ханты-Мансийском округе, но, к сожалению, до полной победы пока далеко", — добавил эксперт.

Первый региональный форум "Югра многонациональная" собрал в Ханты-Мансийске около 500 участников, в числе которых представители власти, учреждений культуры и искусства, спорта, образования, молодежной политики, СМИ, национально-культурных объединений, а также диаспор и религиозных организаций автономного округа. Как заявили РИА Новости в окружном правительстве, основной задачей мероприятий, прошедших на 40 площадках, стало обсуждение гуманитарного сотрудничества всех участников реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма, осуществляющих деятельность на территории округа.

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