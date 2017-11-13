В Приморье из болота подняли советский бомбардировщик 1945 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Поисковики объединения "Авиапоиск" Приморского регионального отделения ООД "Поисковое движение России" подняли из болота в Приморье пикирующий бомбардировщик Пе-2, который, предположительно, потерпел крушение в 1945 году, сообщает "Авиапоиск".

"Здесь, ориентировочно, в 1945 году, из-за пожара на борту и остановившихся двигателей врезался в заболоченное поле и ушёл на глубину более пяти метров пикирующий бомбардировщик Пе-2 из состава 9-й Воздушной армии… На глубине около трех метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люковой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами", — говорится в сообщении.

При изучении найденных бумаг поисковикам удалось выяснить фамилию стрелка — Л. Конычев. В тетрадях были указаны населённые пункты Приморского края, над которыми пролегали маршруты полётов, а на одном из листков фигурировало название станции Сейсин. Эту станцию и одноимённый порт на территории Северной Кореи в августе 1945 года штурмовали советские войска при поддержке авиации. В планшете стрелка также нашли ежедневную красноармейскую газету ОКДВА "Тревога".

Поисковики сообщают, что с глубины около шести метров были подняты все три стойки шасси, обгоревшая и закопчённая обшивка, пулемёты УБ и ШКАС, один из двигателей М-105Р, лопасти винтов, фрагменты кабин и бронезащиты лётчика. Останков лётчика и штурмана обнаружено не было. Поисковики предполагают, что после осушения болота в 1970-е годы предпринимались попытки извлечь самолёт, в результате чего носовые части кабины были выкорчеваны тракторами, вероятнее всего, с останками остальных членов экипажа.

Судьбу экипажа и обстоятельства трагедии будут устанавливать в ходе работы в архивах.