МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россияне доверяют социологам больше, чем журналистам и полицейским, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По пятибалльной шкале у социолога средний балл 3,33, у журналиста — 3,13, у полицейского — 3,12. Согласно результатам исследования, почти 40% респондентов знают, что такое социология, 10% опрошенных россиян слышали только название, а 1% впервые слышит это слово.

Что касается положения в обществе, то профессия социолога занимает третью строчку с конца (3,23 балла из 5 возможных). Отмечается, что лидируют по престижности профессии политика (4,1) и работника государственных органов (3,78). По мнению опрошенных, профессия социолога не является наиболее подходящей для подрастающего поколения (2,69), самыми подходящими являются профессии инженера (3,85) и ученого (3,67).

"В социальной иерархии нашего общества социологи, увы, стоят ближе к нижней планке, и доходы их, по мнению россиян, тоже не особенно велики. Очень близки по всем измеряемым показателям к социологам оказались статистики. В целом профессия социолога в наше время интересна людям и пользуется уважением, но для повышения кадровой привлекательности ей сильно помогли бы рост доходов социологов и более явное причисление их к сообществу ученых", — комментирует данные генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7-9 ноября. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью среди 1,8 тысячи человек.