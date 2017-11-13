На Камчатке ученые обнаружили уникальную популяцию карликовых гольцов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Учёные обнаружили уникальную популяцию карликовых гольцов в ходе обследования двух озёр на северо-западе Камчатки, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Отмечается, что исследования проводились на озёрах Большое и Малое Гольцовые, расположенных на территории Быстринского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Это труднодоступные районы, поэтому ранее природные условия и ихтиофауны этих водоёмов описаны не были.

"Результаты исследований показали, что озеро Большое Гольцовое — достаточно глубокий водоем (до 35 м), населённый исключительно гольцами. Выявлена мощная тенденция к миниатюризации рыб — средняя длина половозрелых особей составила около 15 сантиметров, а масса — около 30 граммов. Были найдены половозрелые карликовые самцы массой всего 9 граммов", — приводит пресс-служба слова научного сотрудника заповедника Григория Маркевича.

Он подчеркнул, что тенденция к миниатюризации гольцов была отмечена ранее во многих высокогорных вулканических районах Камчатки, однако в столь выраженном виде это явление описано впервые.

Вместе с тем, в расположенном рядом озере Малом Гольцовом половозрелые рыбы имеют типичные размеры. Длина тела составляет около 30 сантиметров, масса — порядка 300 граммов.

По словам Маркевича, особенности ихтиофауны этих близко расположенных водоёмов ярко иллюстрируют влияние природной среды на структуру изолированных популяций рыб.

"Оба озера возникли в результате перегораживания долин рек лавовыми потоками вулканов. Гольцы оказались замкнутыми в сложившихся экосистемах на тысячи лет. В результате эволюции в суровых малокормных условиях озера Большое Гольцовое у рыб уменьшился размер, сократилась продолжительность жизни, а созревание происходит раньше, чем у сородичей из соседнего водоёма", — сказал учёный.

Он добавил, что проведённые исследования позволяют специалистам разработать комплекс мер по сохранению уникальных элементов фауны лососевых рыб полуострова.