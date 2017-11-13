На Камчатке ученые обнаружили уникальную популяцию карликовых гольцов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Учёные обнаружили уникальную популяцию карликовых гольцов в ходе обследования двух озёр на северо-западе Камчатки, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"Результаты исследований показали, что озеро Большое Гольцовое — достаточно глубокий водоем (до 35 м), населённый исключительно гольцами. Выявлена мощная тенденция к миниатюризации рыб — средняя длина половозрелых особей составила около 15 сантиметров, а масса — около 30 граммов. Были найдены половозрелые карликовые самцы массой всего 9 граммов", — приводит пресс-служба слова научного сотрудника заповедника Григория Маркевича.
Он подчеркнул, что тенденция к миниатюризации гольцов была отмечена ранее во многих высокогорных вулканических районах Камчатки, однако в столь выраженном виде это явление описано впервые.
По словам Маркевича, особенности ихтиофауны этих близко расположенных водоёмов ярко иллюстрируют влияние природной среды на структуру изолированных популяций рыб.
"Оба озера возникли в результате перегораживания долин рек лавовыми потоками вулканов. Гольцы оказались замкнутыми в сложившихся экосистемах на тысячи лет. В результате эволюции в суровых малокормных условиях озера Большое Гольцовое у рыб уменьшился размер, сократилась продолжительность жизни, а созревание происходит раньше, чем у сородичей из соседнего водоёма", — сказал учёный.
Он добавил, что проведённые исследования позволяют специалистам разработать комплекс мер по сохранению уникальных элементов фауны лососевых рыб полуострова.