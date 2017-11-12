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Общество

Около полусотни спасенных в Сирии женщин и детей доставят в Чечню

21:3612.11.2017
(обновлено: 21:38 12.11.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПолномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. 14 сентября 2017Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 12 ноя – РИА Новости. Группу почти из 50 женщин и детей, среди которых граждане России, Казахстана и Узбекистана, доставят в понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Участницы пикета у офиса международной организации Красный крест в Грозном. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Это вторая операция по вызволению из горячих точек Сирии женщин и детей, которых мужья вывезли в ИГ*. Первый рейс из сирийского Хмеймима привез на родину 21 октября семь россиянок и 14 детей. До этого вывозили спасенных с территории Ирака. Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби рассказал журналистам, что это была "настоящая военная операция" с участием более полутора сотен российских генералов и офицеров.

"Пока в списках возвращающихся 48 человек, но цифра может измениться, поскольку иногда бывает и так, что в последний момент удается найти и спасти людей, желающих вырваться из этого ада", — отметила Саратова. Пока известно, что россиянки в основном — жительницы Чечни, Дагестана, Ингушетии и две женщины и восемь детей из Башкирии. По словам Саратовой, родственники с воскресенья уже съезжаются в Грозный, чтобы встретить дочерей и внуков.

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Среди спасенных 36-летняя уроженка Чечни Мадина Гайсумова с четырьмя детьми в возрасте от 9 месяцев до 11 лет. Она еще подростком уехала с родителями в Голландию, откуда и попала в Сирию.

"После первой чеченской войны, в 1997 году родители Мадины с тремя дочерями уехали в Голландию, там и жили. Мадина вышла замуж, родила двоих детей, но вскоре развелась" — рассказывает тетя девушки Роза Мальсагова, которая живет в Грозном.

О том, что она уехала в Сирию, родители не распространялись, и родственники в Чечне узнали об этом лишь несколько месяцев назад. Близкие девушки обратились через родственников в Грозном за помощью к чеченским властям, отчаявшись найти дочь: голландские власти не оказывали никакого содействия в этом. Решились после того, как увидели кадры с возвращенными из Сирии и Ирака российскими женщинами и детьми при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Родные предполагают, что Мадина попала под влияние подружки-голландки, которая приняла ислам и через некоторое время уехала в Сирию. Она же, по утверждению родственников, уговорила женщину с детьми приехать к ней в Турцию, а оттуда переманила в Сирию. При этом сама проводница вернулась домой, в Голландию.

"Мадина, оказавшись на территории, подконтрольной ИГИЛ*, вернуться обратно не смогла, ее не выпустили, а вскоре выдали замуж. В этом браке родилось двое детей – мальчиков. Мужа убили. Мадина инвалид с детства, у нее эпилепсия и слабое зрение, она перенесла с десяток операций на глаза, мы удивляемся, как она вообще выжила под этими бомбами в чужой стране да еще с четырьмя детьми на руках", — удивляется Роза.

В понедельник Мадина с детьми вернется на родину, которую покинула 20 лет назад.

Айна Алхотова 28 лет из Махачкалы, по словам мамы Халимы Алхотовой, вышла из дому 20 мая 2015 года и не вернулась. Отец девушки работает в правоохранительных органах, сама Айна окончила правовую академию, получила водительские права и строила планы на будущее. Однако за пару месяцев до исчезновения девушка поменяла стиль одежды, одела платок.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кузнецова предложила создать горячую линию для семей увезенных в Ирак детей
"Мы в тот же день, когда она не вернулась вечером домой, подали заявление об исчезновении дочери. Даже предположить не могли такое. И уже позже узнали, что она в Турции", — рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости Халима.

Из Турции Айна перебралась в Сирию, вышла замуж, родила ребенка.

"Когда вышла на связь, мы начали ее уговаривать вернуться домой. Пытаясь выбраться с ребенком, она попала к курдам и оттуда уже ее вызволили и везут домой с пятимесячным ребенком", — заявила Халима.

Всего с конца августа из Ирака и Сирии в Грозный уже совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 46 человек, среди которых 11 женщин и дети. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. Сообщалось, что база данных российского уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.

*Запрещенная в России террористическая организация

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Rayka T
Варвара Караулова одна будет в тюрме сидеть. Наверное потому что русская а не россиянка
22:09
12.11.2017
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