МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит запрос в генконсульство России в Финляндии в связи с информацией об изъятии 12-летней дочери у россиянки, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена в воскресенье.

Как ранее сообщил журналистам финский правозащитник Йохан Бекман, представители соцслужбы изъяли 12-летнюю дочь у россиянки, проживающей в Финляндии. По данным правозащитника, россиянка живет в Финляндии с мужем-финном в городе Рякюля. Бекман утверждает, что девочку, у которой только финское гражданство, изъяли и передали в приемную семью. В семье две дочери — 9 и 12 лет.

"Проверяем. Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии", — сообщил собеседник агентства.

В консульском отделе посольства России в Финляндии в воскресенье сообщили РИА Новости, что россиянка, у которой отобрали дочь, не обращалась за помощью к властям РФ. Там добавили, что взяли данное дело на контроль и будут связываться с властями и россиянкой для урегулирования ситуации в интересах ребенка.

Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами случаются регулярно. Ранее резонанс вызвала история россиянки Анастасии Завгородней, у которой сотрудники социальной службы в Финляндии отобрали четверых детей по подозрению в насилии над ними. В 2015 году Павел Астахов, занимавший тогда пост детского омбудсмена, сообщал, что от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей.