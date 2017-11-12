МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит запрос в генконсульство России в Финляндии в связи с информацией об изъятии 12-летней дочери у россиянки, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена в воскресенье.
"Проверяем. Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии", — сообщил собеседник агентства.
В консульском отделе посольства России в Финляндии в воскресенье сообщили РИА Новости, что россиянка, у которой отобрали дочь, не обращалась за помощью к властям РФ. Там добавили, что взяли данное дело на контроль и будут связываться с властями и россиянкой для урегулирования ситуации в интересах ребенка.
Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами случаются регулярно. Ранее резонанс вызвала история россиянки Анастасии Завгородней, у которой сотрудники социальной службы в Финляндии отобрали четверых детей по подозрению в насилии над ними. В 2015 году Павел Астахов, занимавший тогда пост детского омбудсмена, сообщал, что от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей.