В Калуге Мединский открыл памятник Ивану III

КАЛУГА, 12 ноя — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский в воскресенье открыл памятник Ивану III в Калуге, монумент был создан на народные пожертвования.

Памятник Ивану III установлен в Калуге на площади Старый Торг. Автор идеи художественного решения – председатель творческого совета Российского военно-исторического общества, режиссер Андрей Кончаловский. Воплотил образ правителя в бронзе скульптор Андрей Коробцов. Общая высота памятника составляет 10,5 метра. Стоимость изготовления монумента составила 20 миллионов рублей, а его постамента и благоустройства территории вокруг него — 24 миллиона рублей. Памятник создан на народные пожертвования.

"Сегодня радостный день, потому что сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны", — сказал Мединский.

По его словам, Иван III был создателем того государства, наследниками которого являются нынешние жители России. Мединский отметил, что Иван III поставил точку в освобождении Руси от Ордынского ига, победно завершив знаменитое стояние на Угре 11 ноября 1480 года, провел ряд колоссальных реформ, полностью преобразив систему управления, издал первый русский судебник и объединил русские земли.

"Когда мы говорим о России, преодолевшей смуту, России, победившей Наполеона, о России, победившей во Второй мировой войне, мы говорим о России, созданной по принципам управления, которые были заложены Иваном III", — подчеркнул министр.

Иван III Васильевич был великим князем Московским с 1462 по 1505 год. Во время его правления произошло объединение большей части русских земель, построен нынешний Московский Кремль. История правления Ивана III неразрывно связана с Калужской областью. В 1480 году в результате Великого стояния на реке Угре, ныне это Калужская область, произошло освобождение Руси от ига ордынских ханов.