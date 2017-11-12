УФА, 12 ноя — РИА Новости. Жильцам, чьи квартиры после обрушения дома в Ижевске невозможно восстановить, предоставят новые, а тем, кому на время экспертизы негде жить, власти арендуют жилье, сообщил на пресс-конференции глава Удмуртии Александр Бречалов.

В четверг при обрушении части девятиэтажного дома в Ижевске были полностью уничтожены восемь квартир пятого подъезда. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

Бречалов заверил, что главный вопрос с жильем будет решен. "Сегодня уже несколько семей заехали в съемные квартиры. Понятно, что такое огромное количество квартир найти и снять за два дня невозможно, но специалисты этим занимаются круглосуточно", — сказал он.

По его словам, в воскресенье жильцов с первого по третий подъезды запустили в квартиры забрать свои вещи. Глава региона добавил, что жильцов четвертого и шестого подъезда тоже запустят за личными вещами, но попросят не передвигать мебель и тем более не вывозить ее из-за опасности обрушения конструкций дома. Администрация города предоставит жильцам помещение для хранения вещей.

"Мы заказали федеральную экспертизу дома, хотим обследовать его от фундамента до крыши. Мы должны быть уверены в безопасности дома. Ситуация очень сложная, дом панельный и мы не можем рисковать. Люди смогут жить здесь, только если мы будем уверены на 100 процентов, что это безопасно. На проверку уйдет две-три недели", — отметил глава Удмуртии.

Он подчеркнул, что чиновники и МЧС работают с жильцами круглосуточно.

"Все могут звонить в любое время и получить необходимую помощь. Мы должны понимать, что мелочей не бывает. Например, пишут жильцы с просьбой найти кошку, и надо понимать, что это жизненная ситуация. Кому-то, возможно, это смешно, но для людей это очень важно. Мы благодарим сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, мэрии и просто обычных горожан. Удивительно на днях к нам пришли молодые люди и предложили свою пустующую квартиру для пострадавших жильцов бесплатно", — рассказал Бречалов журналистам.