Оператор Yota сообщил о проблемах со связью

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Абоненты Yota могут наблюдать сложности с телефонными звонками, подключением к сети и выходом в интернет, говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в Twitter.

Здравствуйте! На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы. — Yota — официально (@Yota_Russia) 11 ноября 2017 г.

В компании пока не сообщили, какие регионы затронул сбой и в какой срок будут устранены неполадки.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают о перебоях в работе оператора "Мегафон", в чьих сетях работает Yota. Эту информацию в компании пока не комментировали.

В этом году "Мегафон" и Yota уже сталкивались с авариями в сетях. Весной сбой у обеих компаний привел к проблемам со связью в Москве, Московской области и Приволжье. В июне "Мегафон" сообщил о сложностях с голосовой связью в столице и нескольких других крупных городах.