"Хотела учить сама — не вышло". Что родители не скажут о домашнем обучении

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Почти 70% родителей в России разочаровались в системе образования — такие данные приводит Счетная палата России. Папы и мамы убеждены: знаний, которые дают в школе, не хватит их детям для поступления в хороший вуз. Значит, придется тратить дополнительные средства на репетиторов. Но есть ли смысл платить больше, если можно учить самому не выходя из дома? В действительности же семейное обучение не так просто, как кажется на первый взгляд.

Корреспондент РИА Новости выяснила у учителей, родителей и психологов, может ли домашнее обучение стать альтернативой школьной парте и каким родителям оно точно не подходит.

"Собралась учить сама, да не смогла"

Молодая мама Светлана из Санкт-Петербурга содрогается, вспоминая свои школьные годы. "Я не хотела подвергать сына таким же стрессам, чтобы он, будучи взрослым, о школе думал как о каторге. Поэтому мы в пятом классе решили попробовать прогрессивный метод — домашнее обучение", — рассказывает мама 11-летнего Сережи.

Однако позже, отмечает Светлана, она столкнулась с целым рядом проблем, к которым не была готова. Во-первых, пришлось самой вновь вникать в школьную программу.

"Ребенку вроде бы больше не надо ходить в школу, а ты тем не менее в ее атмосферу окунаешься по полной. Требовалось изучать огромное количество литературы, статей в интернете, от которых к вечеру гудела голова. При этом мои домашние обязанности — приготовить, погладить, убраться — никуда не пропадали", — говорит она.

"Зачастую я не могла объяснить какие-то элементарные правила, это было мучение и для сына и для меня: всем хотелось отдыхать, заниматься своими делами, а мы изнуряли себя задачками. Организаторских способностей мне тоже не хватало, учитывая, что ребенок маленький, сложно от него требовать самоорганизации. Увлекать в форме игры тоже не всегда получалось, если он не хотел играть в эту игру, то начинал капризничать", — вспоминает Светлана.

После первой обязательной аттестации, которую сын едва не завалил, потому что "не привык, когда его подгоняют", женщина решила отдать ребенка обратно в школу: "Мысли, что домашнее обучение — это свобода, рассеялись сами собой".

Он не растет в тепличных условиях

Распространенный минус, который называют противники домашнего обучения, — это отсутствие социализации у детей, которые не имеют возможности общаться со сверстниками.

Кристина из Московской области воспитывает двоих детей: старшему восемь лет, младшему год. Первенец в детский сад не ходил — мама занималась его образованием самостоятельно. "Это не помешало ему стать общительным, открытым, дружелюбным и любознательным. Я занималась с ним дома, к пяти годам он умел читать, писать, считать, а в шесть лет знал таблицу умножения", — говорит Кристина.

"Сын уже знает весь курс математики начальных классов, запросто может сдать экзамены, — хвастает она. — "Окружающий мир" он просто два дня читал перед сном — уже все тесты сдал. Литературу тоже. Остались английский и русский".

"Плана нет. Берем тему, осваиваем, берем следующую. Новую тему достаточно объяснить в течение двух минут, далее — примеры, задачи, упражнения. Он осваивает новое за 10-15 минут, а в школе досиживал бы 45 минут урока с трудом, было бы скучно. А если ребенку скучно, чем он занимается? Отвлекает других, шумит, плохо себя ведет", — говорит мама.

"Распорядок дня такой: подъем и отбой примерно в одно время, но без четких границ. Раньше если сын проводил за учебником час-другой, я ругалась, боялась, что переутомится. Сейчас понимаю, что зря. Если он устал, то сам говорит и идет отдыхать. Хочет читать "Окружающий мир" перед сном — пусть читает", — говорит Кристина.

Несмотря на то что обучение проходит дома, мама уверена, что не закрывает ребенка от мира, не создает ему тепличные условия. "Он умеет найти общий язык с любым сверстником. Когда я вижу детей не с самым хорошим воспитанием, то не увожу сына в сторонку, а наблюдаю. Ребенок должен уметь подстраиваться под окружающий мир, но вместе с тем отделять "хорошо" от "плохо".

Семье, по мнению матери, повезло со школой, которая пошла навстречу: "Первый год занимались по расписанию. В этом году ребенок занимается сам. Учебники нам выдают в школе, точно так же я хожу на родительские собрания. В любой момент могу связаться с учителями и получить консультацию. Бывает аттестация раз в полгода, и она нужна для контроля. Сын стал более самостоятельным, ответственным, много читает. Но все зависит от каждого ребенка и готовности родителей этим ребенком заниматься".

Однозначно в школе лучше

Семейное обучение как вид образовательного процесса известно давно, однако такой популярностью, как последние 10 лет, не пользовалось никогда. Отчасти это связано с тем, что в законе "Об образовании" в прошлых редакциях было описано расплывчато. Начиная с 2013 года законодательство стало меняться: появились положения, упрощающие обучение.

Когда идею обучения на дому стало поддерживать все больше и больше родителей, педагоги в школах начали обращать на это внимание: "Как бы ни старались мамы и папы, они неспособны дать объем знаний, который нужен ребенку для развития".

Учитель из Москвы Анастасия Кудрякова считает, что родители пали жертвами новомодных педагогических течений. "Системы воспитания, где ребенок — это партнер родителю и где нет подчинения, сделали свое дело. Взрослые не представляют, что без подчинения нет обучения. Нужны образцы в виде других, более подчиняющихся детей, а этого можно добиться только в школе. Инфантильных родителей "поколения пепси" иногда нужно учить элементарным вещам: что не планшет должен быть, а сказки-прибаутки и живой человек рядом, который поведет за собой, научит", — подчеркивает педагог.

По ее мнению, образ школы излишне демонизируют, говоря, что она не может ничего дать, а только тратит время ребенка и угнетает его индивидуальность. "В итоге обстановка в учреждениях складывается нездоровая. В таком случае кого мы, "злые учителя", вырастим?" — спрашивает Курдякова.

С ней согласна ее коллега Екатерина Гюрджян. В ее практике был показательный случай, когда родители полностью взяли на себя функции учителей, но в итоге "проект" провалился: "Ушли, поработали с психологом и вернулись. Детям в школе все же веселее — друзья, общение".

Екатерина объясняет, что на семейное обучение идут, чтобы оградить от негативного влияния извне, изучать программу в той форме интенсивности, которая подходят ребенку. "В целом идея хорошая. Но школа способна дать опыт общения как со сверстниками, так и с более взрослыми людьми. Ребенок учится адаптироваться, разбираться в людях, работать в системе. Такой опыт дома не получишь. И в дополнительном образовании тоже: там слишком мало времени, и коллектив, как правило, часто меняется", — уверена учитель.

"Вам семейное образование точно не подходит"

Педагог по образованию Наталья Геда сама обучает сына дома. По ее мнению, такая альтернатива школе подходит далеко не всем родителям и не всем детям. Перед тем как решиться на выбор, стоит откровенно ответить на вопрос: осилю ли я?

"Не стоит выбирать такое обучение тем, у кого стандартные и стереотипные цели: получить аттестат с хорошими оценками, золотую медаль, выиграть олимпиаду, поступить в престижный вуз. Эти цели куда проще достигнуть, обучая ребенка в престижных школах, на специализированных курсах, привлекая репетиторов", — считает Геда.

Не стоит выбирать такой вид обучения в надежде что-то сэкономить — время, силы, финансы, а уж тем более тем, кто хочет сам получить за это деньги, говорит Наталья Геда: "Компенсации за семейное обучение либо не платят совсем, либо платят мизерные и потом требуют отчета за каждую копейку. "Детей-семейников" лишают транспортных льгот, бесплатного посещения культурных мероприятий, других доплат, которые имеют школьники. За удобство сдавать аттестации раз в году в онлайн-формате "семейникам" приходится платить частным образовательным центрам. Все это нужно очень трезво представлять и оценивать, чтобы делать выбор с открытыми глазами".

Педагог уверена, что не стоит выбирать семейное образование, если второй родитель не готов принимать участие в подобной форме образования, ведь не зря семейная форма названа именно так: "Если в семье нет согласия, если нет общей цели и видения процесса — вряд ли выбор будет успешным. Если ребенок не хочет учиться дома, если его тянет в школу, в привычную компанию — толку тоже не будет".

Еще один фактор, который точно сигнализирует о неправильности выбора, — возраст. Чем старше ребенок, тем сложнее будет адаптировать его к условиям семейного образования. Проще всего учить ребенка дома с самого начала, очень сложно переводить на семейное обучение подростков с шестого по восьмой классы.