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Общество

Выдающийся журналист и пример для молодых коллег: не стало Бориса Ноткина

23:1911.11.2017
(обновлено: 00:02 12.11.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущий Борис Ноткин. Архивное фото.Телеведущий Борис Ноткин. Архивное фото.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий Борис Ноткин скончался в возрасте 75 лет, по предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

Телеведущий Борис Ноткин. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым, сообщил источник

Тело телеведущего, который более 20 лет проработал на канале "ТВ Центр", было обнаружено в субботу в Подмосковье. В региональном управлении МВД подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не назвав, однако, имени погибшего. В пресс-службе подмосковного главка СК заявили, что на месте обнаружения тела ведутся следственные действия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Соболезнования коллег

Телеведущий Борис Ноткин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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У Ноткина было онкологическое заболевание, заявил главред МК
Руководство и коллектив телеканала "ТВ Центр", на котором у ведущего была своя программа, выразили соболезнования семье Ноткина в связи с его смертью.

"Его любили и уважали все коллеги без исключения. В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату", — говорится в заявлении сотрудников телеканала. Они также отметили, что программы Ноткина всегда были популярны у аудитории.

"Проклятая онкология"

Ноткин давно страдал от онкологического заболевания, рассказал РИА Новости главный редактор газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он сообщил, что общался с ведущим за несколько дней до его смерти, и тот находился в нормальном состоянии, хотя, возможно, был подавлен. Гусев также отметил талант Ноткина как журналиста.

Телеведущий Борис Ноткин . Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеканал "ТВ Центр" соболезнует в связи со смертью Бориса Ноткина

"Он был выдающимся журналистом, я могу это сказать точно и откровенно, он много сделал для тележурналистики, но он также был блестящим журналистом, который пишет", — сказал он.

"Это какой-то ужас… Интересный человек, очень энергичный, великолепно образованный, казалось, у него все хорошо, но проклятая онкология…" — прокомментировал смерть Ноткина генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.

Пример для молодого поколения

Известный тележурналист Николай Сванидзе заявил, что Ноткин был достойным примером для молодых коллег.

Телеведущий Борис Ноткин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Биография Бориса Ноткина

"Он был очень образованный человек, очень культурный, очень воспитанный. И это он все привнес в журналистику. Он всегда был очень доброжелательным, никогда не говорил гадости, никогда не оскорблял, от него никогда не исходила агрессия", — сказал Сванидзе РИА Новости, добавив, что для профессионального сообщества смерть телеведущего стала большой потерей.

В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" телеведущий стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин" и выходила до марта 2015 года.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Modfa7
Жалко,не справедливо,обидно. Хорошие и добрые люди уходят,а всякие куклы,домашние,остаются.
00:03
12.11.2017
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Modfa7
Жалка его. Очень позитивный дядечка был. И передачи вёл интересно.
Земля ему пухом.
00:01
12.11.2017
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