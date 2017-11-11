Ноткин был интересным и блестяще образованным человеком, заявил Лысенко

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Тележурналист Борис Ноткин был интересным и великолепно образованным человеком, очень энергичным, рассказал РИА Новости легендарный деятель советского и российского телевидения, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.

Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.

"Это какой-то ужас…Интересный человек, очень энергичный, великолепно образованный, казалось, у него все хорошо, но проклятая онкология… Если покончил (с собой), значит, он считал, что так нужно. В этом отношении я никогда никого не осуждаю", — сказал Лысенко.

В сообщении на сайте "ТВ Центра" отмечается, что Ноткин, которому в этом году исполнилось 75 лет, в последнее время был тяжело болен.