Ноткин был примером для молодых журналистов, считает Сванидзе

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий Борис Ноткин был очень образованным и порядочным человеком, настоящим примером для молодых журналистов, его уход — это большая потеря и для профессионального сообщества, заявил РИА Новости известный тележурналист Николай Сванидзе.

Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.

"Он был очень образованный человек, очень культурный, очень воспитанный. И это он все привнес в журналистику. Он всегда был очень доброжелательным, никогда не говорил гадости, никогда не оскорблял, от него никогда не исходила агрессия. Он был в этом смысле журналистом такой старой доброй формации, примером для молодых журналистов. И помимо прочего, он был очень приятным, хорошим, порядочным и мягким человеком. Его уход — это большая потеря: и профессиональная, и человеческая", — сказал Сванидзе.

Он отметил, что знал Ноткина очень давно.

"Он преподавал английский язык в университете, где я учился. Как раз в период моего обучения на историческом факультете это был один из любимых и уважаемых наших преподавателей английского языка. Он блистательно знал язык, и был очень хорош как профессор. Студенты любили его", — поделился Сванидзе.