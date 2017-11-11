Людей скоро можно будет идентифицировать без паспортов, считает Сбербанк

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сбербанк считает, что в ближайшем будущем люди перестанут носить с собой документы, в том числе паспорта, так как их будут идентифицировать по внешности, сказал журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис на международной конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.
"Мы (Сбербанк — ред.) хотим быть участником community, участниками сообщества разработчиков искусственного интеллекта, глобального сообщества. Мы хотим таким образом популяризировать эту идею. Мы хотим, чтобы наши сотрудники имели возможность общаться с лучшими в мире специалистами", — добавил он.
"Мы очень открыты к партнерству, мы очень открыты к взаимодействию с различными технологическими компаниями, со стартапами. Это мероприятие для нас носит очень важный стратегический характер", — добавил он.