Людей скоро можно будет идентифицировать без паспортов, считает Сбербанк

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сбербанк считает, что в ближайшем будущем люди перестанут носить с собой документы, в том числе паспорта, так как их будут идентифицировать по внешности, сказал журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис на международной конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

"Сегодня у Вас есть паспорт, пластиковая карточка и так далее. Но времена, когда герой мультфильма "Трое из Простоквашино" говорил "Лапы, усы, хвост — вот мои документы", — в принципе, мы считаем, что время, когда никаких специальных документов с собой носить не нужно, а человек сам по себе уже будет ходячим идентификаторам самого себя, эти времена уже очень близки", — сказал Хасис.

"Мы (Сбербанк — ред.) хотим быть участником community, участниками сообщества разработчиков искусственного интеллекта, глобального сообщества. Мы хотим таким образом популяризировать эту идею. Мы хотим, чтобы наши сотрудники имели возможность общаться с лучшими в мире специалистами", — добавил он.

Конференция Sberbank Data Science Day поводится второй год подряд, в ней принимают участие более 3300 разработчиков по машинному обучению, анализу данных из 21 страны, отметил Хасис.

"Мы очень открыты к партнерству, мы очень открыты к взаимодействию с различными технологическими компаниями, со стартапами. Это мероприятие для нас носит очень важный стратегический характер", — добавил он.