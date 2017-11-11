В Москве открылся третий технопарк для детей "Байтик"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Третий детский технопарк "Байтик", в котором детей научат программировать, создавать роботов и летательные аппараты, монтировать видео и моделировать предметы в 3D, открылся в Троицке, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"До конца года каждая неделя будет посвящена открытию нового детского технопарка", — сообщил порталу руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

По словам Фурсина, в ближайшее время такие учебные учреждения появятся на базе Московской финансово-юридической академии, РГСУ, технопарка "Калибр", Московского центра упаковки, Бауманского университета, Курчатовского научно-исследовательского института и центра "Сколково".

Отмечается, что технопарк в Троицке работает по восьми направлениям обучения: "Программирование", "Робототехника", "Летательные аппараты", "3D-моделирование и прототипирование", "3D-визуализация и компьютерная анимация", "Видеомонтаж", "Дизайн интерфейсов" и "Интернет вещей". Программы рассчитаны на учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте технопарка. В нем смогут обучаться более 400 человек ежегодно.

Сообщается, что в технопарке обустроены три лаборатории, оснащенные компьютерами, 3D-принтерами и 3D-сканерами. Так же в них имеются лазерный комплекс, паяльное оборудование и более 100 наборов для робототехники и модульные конструкторы для сборки квадрокоптеров. В лаборатории 3D-визуализации и прикладного дизайна имеется плоттер — устройство для печати географических карт и схем с высокой четкостью.

Добавляется, что первые два детских технопарка открылись в 2016 году на базе технопарков "Мосгормаш" и "Москва". Подготовку в них уже прошли более 2700 детей. Самые успешные из них по результатам обучения могут подписать трудовой договор с компанией-резидентом технопарка и прийти туда на работу после окончания вузов.