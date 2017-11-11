Билеты в плацкартные вагоны начнут продавать 17 ноября

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Старт продаж билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны намечен на 17 ноября, сообщается в субботу на сайте Федеральной пассажирской компании.

"Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК" — дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные сроки соответствуют правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации тарифов.

Согласно сообщению, пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через терминалы, официальный сайт РЖД и приложение "РЖД пассажирам".

Ранее РЖД сообщили, что с 3 ноября временно прекращена продажа билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года, из-за отсутствия решения ФАС о тарифах на пассажирские перевозки на 2018 год. Позднее в совместном сообщении ФАС, Минтранса и РЖД, размещенном в телеграмм-канале службы, говорилось, что Минтранс совместно с ФАС выработают консолидированную позицию по этим тарифам, а продажи билетов на 2018 год возобновятся не позднее 16 ноября.