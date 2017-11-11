В Сочи около 200 школьников вступили в ряды "Юнармии"

СОЧИ, 11 ноя — РИА Новости. Порядка 200 школьников Сочи вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", передает корреспондент РИА Новости с церемонии в Олимпийском парке Сочи.

Церемония прошла на Медальной площади в Олимпийском парке Сочи в рамках приведения к военной присяге новобранцев — членов сборных России, отобранных для прохождения военной службы в спортивных ротах ЦСКА.

"На сегодняшний день региональные отделения "Юнармии" созданы во всех субъектах РФ. Количество участников юнармейского движения растет, численность "Юнармии" на сегодняшний день уже превысила уже 170 тысяч человек", — сказал заместитель министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков.

В мероприятии приняло участие руководство министерства обороны РФ, министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, спортивных федераций, руководители, спортсмены, тренеры и ветераны ЦСКА.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента РФ. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.