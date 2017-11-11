Вице-мисс "Земной шар" из Тюмени: красивой быть мало, надо быть умной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудница МФЦ из Тюмени Елена Латыпова, занявшая третье место в конкурсе "Мисс Земной шар"-2017, рассказала, как готовилась к конкурсу, почему одной красоты для победы не хватит, по каким причинам комплексовала из-за роста и худобы и намерена ли продолжить карьеру модели.

Представительница Сибири

Елена Латыпова не считает себя профессиональной моделью, в конкурсах красоты она участвует редко. В мае она приняла участие в конкурсе "Мисс Аполлон" в Бодруме (Турция). Там ее заметили организаторы конкурса "Мисс Земной шар"-2017 и предложили принять в нем участие. Девушка согласилась.

По ее словам, в каждой стране проходит отборочный тур конкурса "Мисс Земной шар"-2017, в ходе которого в финал проходит только одна участница. Для России из-за больших размеров ее территории сделали исключение, отобрав трех участниц. В России конкурс "Мисс Земной шар" не проводится, организаторы самостоятельно присматривают на других конкурсах российских участниц и предлагают им принять участие в конкурсе. В этот раз были отобраны три россиянки: из Тюменской области, Татарстана и Чувашии. Елена на конкурсе представляла Сибирь, так как Тюменская область географически относится к Западной Сибири.

Готовились участницы к конкурсу самостоятельно. Подготовка Елены состояла в том, что она 3-4 раза в неделю посещала спортзал и старалась правильно питаться, исключив из своего рациона все вредные продукты. "Морально себя готовила. Что бы ни случилось, чтобы не расстраиваться. В первую очередь приехала поучаствовать, познакомиться с девочками, пообщаться. Было очень интересно – почти 60 стран. И от каждой (конкурсантки) было интересно послушать, что она думает о России, о конкурсах, о русских девушках", — сказала Елена.

© Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова © Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

По ее словам, иностранные участницы сошлись во мнении, что русские девушки – самые красивые и высокие. Сама Елена – ростом 1,8 метра. Она была на конкурсе одной из самых высоких.

Латыпова 22 октября отправилась на конкурс, который проходил в Албании. Там у девушек сначала проходили фотосессии, записи аудио- и видео, поездки и экскурсии. Финал конкурса проходил в Тиране. Девушки должны были выйти в национальных костюмах и рассказать о себе. Елена вышла в костюме сибирячки. Затем был дизайнерский выход – в платьях от местных дизайнеров. После – выход в бикини, в вечерних платьях, белых свадебных платьях. Сначала были отобраны 15 девушек из 58, затем остались только пять.

Елена вошла в пятерку лучших и в итоге стала второй вице-мисс. Кроме того, она победила в номинации Miss Dream Girl of the World. Победительницей конкурса "Мисс Земной шар"-2017 стала участница из Вьетнама, а первой вице-мисс – девушка из Филиппин.

© Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова © Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

Написала портрет директора конкурса и мэра

© Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова © Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

Русская красавица покорила жюри не только эффектной внешностью, но и творческими талантами. Девушка отлично рисует: она обучалась в художественной школе и академии культуры. На творческий конкурс Елена представила портрет директора конкурса, который она написала маслом. Помимо этого, она еще удивила жюри тем, что, имея всего час времени, карандаш и листок, нарисовала портрет мэра одного из албанских городов, с которым встречалась накануне. Портрет Елена написала по фотографии. По словам девушки, у нее не было даже ластика, поэтому она не имела права на ошибку. Мэр был очень удивлен таким подарком, который россиянка вручила ему прямо на сцене.

Художественное творчество для Елены – хобби. Однако она делает картины и на заказ. Пишет маслом. Чаще всего портреты, пейзажи, натюрморты. Больше всего любит рисовать именно портреты. Девушка рассказала, что друзьям мэра из Албании понравился портрет, который она написала, и они заказали ей еще несколько. Сейчас тюменка только вернулась домой с конкурса, и она уже готова приступить к выполнению заказов.

По словам Елены, в детстве она хотела стать художником и даже поступила учиться в академию культуры. Но, проучившись год, поняла, что там ей некомфортно. Девушке хотелось рисовать то, что ей хочется, а не то, что нужно было по программе. Помимо этого, ей было непросто с коллегами. По ее словам, творческие люди – зачастую закрытые, а у девушки общительный характер. Поэтому она приняла решение оставить профессию художника и стать экологом.

Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля" © AP Photo / Aaron Favila Один из крупнейших конкурсов красоты "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. © AP Photo / Aaron Favila Один из крупнейших конкурсов красоты "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. © AP Photo / Aaron Favila В этом году на главный титул претендуют 86 самых красивых девушек планеты. © AP Photo / Aaron Favila В этом году на главный титул претендуют 86 самых красивых девушек планеты. © AP Photo / Aaron Favila Основная идея этого конкурса - привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы. © AP Photo / Aaron Favila Основная идея этого конкурса - привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы. © AP Photo / Aaron Favila Девушки, участвующие в соревновании, могут претендовать на один из четырех титулов. © AP Photo / Aaron Favila Девушки, участвующие в соревновании, могут претендовать на один из четырех титулов. © AP Photo / Aaron Favila Победительница становится обладательницей титула "Мисс Земля", а второе, третье и четвертое место занимают соответственно "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь". © AP Photo / Aaron Favila Победительница становится обладательницей титула "Мисс Земля", а второе, третье и четвертое место занимают соответственно "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь". © AP Photo / Aaron Favila Участница конкурса, "Мисс Эквадор" Лесси Гилер Санчес. © AP Photo / Aaron Favila Участница конкурса, "Мисс Эквадор" Лесси Гилер Санчес. © AP Photo / Aaron Favila Во время конкурса все его участницы представляют собственные международные проекты, направленные на защиту окружающей среды. © AP Photo / Aaron Favila Во время конкурса все его участницы представляют собственные международные проекты, направленные на защиту окружающей среды. © AP Photo / Aaron Favila Победительница конкурса становится, помимо прочего, представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете. © AP Photo / Aaron Favila Победительница конкурса становится, помимо прочего, представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете. /

В школе комплексовала из-за роста и худобы

Елене 23 года. Девушка закончила Тюменский государственный университет по специальности "Картография и геоинформатика". Сейчас она продолжает обучение в магистратуре по направлению "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов". Работает тюменка в МФЦ – консультирует посетителей.

Девушка признается, что работа ей нравится, несмотря на то что бывают и не очень приветливые визитеры. "Люблю общаться с людьми. И если я буду сидеть с недовольным лицом, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому приходится улыбаться, как-то отвлекать (посетителей от неприятных эмоций)", — отметила красавица.

Она добавила, что ее внешности часто делают комплименты. "Хотя я красивой себя никогда не считала. Когда я училась в школе, то была таким гадким утенком. На меня внимания не обращали – обращали внимание на маленьких девочек. А я такая вся худенькая… Мне казалось, что я какая-то не такая. Я в 13 лет была уже 174 сантиметра", — сказала Елена.

© Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова © Фото : из личного архива Елены Латыповой Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

Бросать работу, учебу и заниматься только модельным бизнесом она не намерена. Елена считает, что девушка должна быть в первую очередь умной. "Надо быть разносторонней. А моделинг – это одни темы: о показах, о вещах. Мне кажется, девушка должна быть умной, с образованием. И, помимо того, что фотографироваться, должна еще что-то уметь… Одной красоты мало. На конкурсах внешность – это процентов 20 всего. Остальное – это харизма, умение правильно вести себя, правильно подать, правильно ответить (на вопросы)", — подчеркнула тюменка.

Сейчас она подала заявку на конкурс "Мисс Россия" и ждет ответ от организаторов.