РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Вице-мисс "Земной шар" из Тюмени: красивой быть мало, надо быть умной

11:5311.11.2017
(обновлено: 11:56 11.11.2017)
03921
© Фото : из личного архива Елены ЛатыповойВице-мисс земного шара Елена ЛатыповаВице-мисс земного шара Елена Латыпова
© Фото : из личного архива Елены Латыповой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудница МФЦ из Тюмени Елена Латыпова, занявшая третье место в конкурсе "Мисс Земной шар"-2017, рассказала, как готовилась к конкурсу, почему одной красоты для победы не хватит, по каким причинам комплексовала из-за роста и худобы и намерена ли продолжить карьеру модели.

Представительница Сибири

Участница конкурса красоты
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ученые рассказали, что делает женщину максимально привлекательной
Елена Латыпова не считает себя профессиональной моделью, в конкурсах красоты она участвует редко. В мае она приняла участие в конкурсе "Мисс Аполлон" в Бодруме (Турция). Там ее заметили организаторы конкурса "Мисс Земной шар"-2017 и предложили принять в нем участие. Девушка согласилась.

По ее словам, в каждой стране проходит отборочный тур конкурса "Мисс Земной шар"-2017, в ходе которого в финал проходит только одна участница. Для России из-за больших размеров ее территории сделали исключение, отобрав трех участниц. В России конкурс "Мисс Земной шар" не проводится, организаторы самостоятельно присматривают на других конкурсах российских участниц и предлагают им принять участие в конкурсе. В этот раз были отобраны три россиянки: из Тюменской области, Татарстана и Чувашии. Елена на конкурсе представляла Сибирь, так как Тюменская область географически относится к Западной Сибири.

Готовились участницы к конкурсу самостоятельно. Подготовка Елены состояла в том, что она 3-4 раза в неделю посещала спортзал и старалась правильно питаться, исключив из своего рациона все вредные продукты. "Морально себя готовила. Что бы ни случилось, чтобы не расстраиваться. В первую очередь приехала поучаствовать, познакомиться с девочками, пообщаться. Было очень интересно – почти 60 стран. И от каждой (конкурсантки) было интересно послушать, что она думает о России, о конкурсах, о русских девушках", — сказала Елена.

© Фото : из личного архива Елены ЛатыповойВице-мисс земного шара Елена Латыпова
© Фото : из личного архива Елены Латыповой
Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

По ее словам, иностранные участницы сошлись во мнении, что русские девушки – самые красивые и высокие. Сама Елена – ростом 1,8 метра. Она была на конкурсе одной из самых высоких.

Латыпова 22 октября отправилась на конкурс, который проходил в Албании. Там у девушек сначала проходили фотосессии, записи аудио- и видео, поездки и экскурсии. Финал конкурса проходил в Тиране. Девушки должны были выйти в национальных костюмах и рассказать о себе. Елена вышла в костюме сибирячки. Затем был дизайнерский выход – в платьях от местных дизайнеров. После – выход в бикини, в вечерних платьях, белых свадебных платьях. Сначала были отобраны 15 девушек из 58, затем остались только пять.

Елена вошла в пятерку лучших и в итоге стала второй вице-мисс. Кроме того, она победила в номинации Miss Dream Girl of the World. Победительницей конкурса "Мисс Земной шар"-2017 стала участница из Вьетнама, а первой вице-мисс – девушка из Филиппин.

© Фото : из личного архива Елены ЛатыповойВице-мисс земного шара Елена Латыпова
© Фото : из личного архива Елены Латыповой
Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

Написала портрет директора конкурса и мэра

Участница конкурса Миссис Вселенная из Севастополя Ольга Половкова.
© Фото со страницы Ольги Половковой "ВКонтакте"
Жительница Севастополя выступит на конкурсе "Миссис Вселенная"
Русская красавица покорила жюри не только эффектной внешностью, но и творческими талантами. Девушка отлично рисует: она обучалась в художественной школе и академии культуры. На творческий конкурс Елена представила портрет директора конкурса, который она написала маслом. Помимо этого, она еще удивила жюри тем, что, имея всего час времени, карандаш и листок, нарисовала портрет мэра одного из албанских городов, с которым встречалась накануне. Портрет Елена написала по фотографии. По словам девушки, у нее не было даже ластика, поэтому она не имела права на ошибку. Мэр был очень удивлен таким подарком, который россиянка вручила ему прямо на сцене.

© Фото : из личного архива Елены ЛатыповойВице-мисс земного шара Елена Латыпова
© Фото : из личного архива Елены Латыповой
Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

Художественное творчество для Елены – хобби. Однако она делает картины и на заказ. Пишет маслом. Чаще всего портреты, пейзажи, натюрморты. Больше всего любит рисовать именно портреты. Девушка рассказала, что друзьям мэра из Албании понравился портрет, который она написала, и они заказали ей еще несколько. Сейчас тюменка только вернулась домой с конкурса, и она уже готова приступить к выполнению заказов.

По словам Елены, в детстве она хотела стать художником и даже поступила учиться в академию культуры. Но, проучившись год, поняла, что там ей некомфортно. Девушке хотелось рисовать то, что ей хочется, а не то, что нужно было по программе. Помимо этого, ей было непросто с коллегами. По ее словам, творческие люди – зачастую закрытые, а у девушки общительный характер. Поэтому она приняла решение оставить профессию художника и стать экологом.

Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля"
© AP Photo / Aaron FavilaОдин из крупнейших конкурсов красоты "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Один из крупнейших конкурсов красоты "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций.
© AP Photo / Aaron FavilaВ этом году на главный титул претендуют 86 самых красивых девушек планеты.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
В этом году на главный титул претендуют 86 самых красивых девушек планеты.
© AP Photo / Aaron FavilaОсновная идея этого конкурса - привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Основная идея этого конкурса - привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.
© AP Photo / Aaron FavilaДевушки, участвующие в соревновании, могут претендовать на один из четырех титулов.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Девушки, участвующие в соревновании, могут претендовать на один из четырех титулов.
© AP Photo / Aaron FavilaПобедительница становится обладательницей титула "Мисс Земля", а второе, третье и четвертое место занимают соответственно "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь".Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Победительница становится обладательницей титула "Мисс Земля", а второе, третье и четвертое место занимают соответственно "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь".
© AP Photo / Aaron FavilaУчастница конкурса, "Мисс Эквадор" Лесси Гилер Санчес.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Участница конкурса, "Мисс Эквадор" Лесси Гилер Санчес.
© AP Photo / Aaron FavilaВо время конкурса все его участницы представляют собственные международные проекты, направленные на защиту окружающей среды.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Во время конкурса все его участницы представляют собственные международные проекты, направленные на защиту окружающей среды.
© AP Photo / Aaron FavilaПобедительница конкурса становится, помимо прочего, представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Победительница конкурса становится, помимо прочего, представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.
/

В школе комплексовала из-за роста и худобы

Конкурс красоты на АЭС Темелин в Чехии
© Фото : аккаунт Infocentrum JE Temelin на Facebook
Конкурс красоты на АЭС вызвал волну возмущения в Чехии
Елене 23 года. Девушка закончила Тюменский государственный университет по специальности "Картография и геоинформатика". Сейчас она продолжает обучение в магистратуре по направлению "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов". Работает тюменка в МФЦ – консультирует посетителей.

Девушка признается, что работа ей нравится, несмотря на то что бывают и не очень приветливые визитеры. "Люблю общаться с людьми. И если я буду сидеть с недовольным лицом, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому приходится улыбаться, как-то отвлекать (посетителей от неприятных эмоций)", — отметила красавица.

Она добавила, что ее внешности часто делают комплименты. "Хотя я красивой себя никогда не считала. Когда я училась в школе, то была таким гадким утенком. На меня внимания не обращали – обращали внимание на маленьких девочек. А я такая вся худенькая… Мне казалось, что я какая-то не такая. Я в 13 лет была уже 174 сантиметра", — сказала Елена.

© Фото : из личного архива Елены ЛатыповойВице-мисс земного шара Елена Латыпова
© Фото : из личного архива Елены Латыповой
Вице-мисс земного шара Елена Латыпова

Бросать работу, учебу и заниматься только модельным бизнесом она не намерена. Елена считает, что девушка должна быть в первую очередь умной. "Надо быть разносторонней. А моделинг – это одни темы: о показах, о вещах. Мне кажется, девушка должна быть умной, с образованием. И, помимо того, что фотографироваться, должна еще что-то уметь… Одной красоты мало. На конкурсах внешность – это процентов 20 всего. Остальное – это харизма, умение правильно вести себя, правильно подать, правильно ответить (на вопросы)", — подчеркнула тюменка.

Сейчас она подала заявку на конкурс "Мисс Россия" и ждет ответ от организаторов.

© Фото : из личного архива Елены ЛатыповойВице-мисс земного шара Елена Латыпова
© Фото : из личного архива Елены Латыповой
Вице-мисс земного шара Елена Латыпова
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена