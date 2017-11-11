Звонки коллекторов без согласия должников незаконны, заявил Роскомнадзор

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор предупредил россиян о том, что по закону кредиторы могут звонить клиентам для возвращения задолженностей только с согласия самих должников или лиц, действующих в их интересах.

"Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Подчеркивается, что в случае отсутствия волеизъявления должника или действующих в его интересах лиц такие звонки незаконны. Ведомство напомнило о праве пострадавших от незаконных действий обратиться в Роскомнадзор, приложив к своему обращению подтверждающие материалы.