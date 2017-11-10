Справедливость не восторжествовала: дебошир Орлов победил журналиста Четина

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Журналист Роман Четин уступил в бою с дебоширом Александром Орловым, который "прославился", ударив корреспондента НТВ в прямом эфире.

Александр Орлов по кличке "Колобок" стал известен после того, как 2 августа в День ВДВ в прямом эфире ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. После этого коллега журналиста Роман Четин через соцсети вызвал "Колобка" на боксерский поединок, и тот согласился. Дату боя дважды переносили — сперва из-за того, что Орлов нарушил антиалкогольную кодировку, затем по просьбе Четина.

На конец сентября вес оппонентов составлял 111,25 килограмма у Орлова и 96 у Четина. Согласно условиям поединка, соперникам предстояло провести на ринге четыре раунда по три минуты.

С начала первого раунда Орлов агрессивно атаковал журналиста, который был вынужден уйти в защиту, однако довольно быстро начал выдыхаться. Во втором и третьем раунде соперники обменялись несколькими точными ударами. Многие зрители поддерживали "Колобка" криками "убивай". По окончании боя судьи признали более активно действовавшего на ринге дебошира победителем. Журналист, решивший вступиться за коллегу, потерпел поражение.