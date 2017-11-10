Более 70 жителей обрушившегося дома в Ижевске уже получили матпомощь

Квартира, пострадавшая в результате частичного обрушения жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Квартира, пострадавшая в результате частичного обрушения жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 70 жителей, пострадавших при обрушении дома в Ижевске, уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Семьдесят шесть человек получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей", — написал Бречалов в Twitter

Ранее он сообщил, что семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 миллиону рублей.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.